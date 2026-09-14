₹19,416 करोड़ की खरीदारी... Flexicap Funds ने अगस्त में किन शेयरों और सेक्टर्स पर लगाया पैसा?

अगस्त महीने में देश के टॉप 23 Flexicap Funds ने अपने पोर्टफोलियो में बड़े बदलाव किए। FinAlpha के डेटा के मुताबिक, इन फंड्स ने महीने के दौरान करीब ₹19,416 करोड़ के शेयर खरीदे, जबकि ₹10,963 करोड़ के शेयर बेचे। इस दौरान फंड मैनेजर्स का सबसे ज्यादा भरोसा फार्मा, रियल्टी और कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों पर दिखाई दिया। वहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और IT Software सेक्टर में बिकवाली ज्यादा रही।

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188 शेयरों में बढ़ाया निवेश

अगस्त में Flexicap Funds ने 188 शेयरों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। इन शेयरों में करीब ₹11,049 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया गया। इसके अलावा 93 शेयर ऐसे रहे, जिन्हें फंड्स ने पहली बार अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। इन नई खरीदारी का कुल मूल्य करीब ₹8,367 करोड़ रहा।

जिन शेयरों में सबसे ज्यादा एक्सपोजर बढ़ाया गया, उनमें HDFC Bank सबसे आगे रहा। इसमें फंड्स ने करीब ₹980 करोड़ का निवेश बढ़ाया। इसके बाद Mahindra & Mahindra में ₹836 करोड़ और Sun Pharmaceutical Industries में ₹556 करोड़ की हिस्सेदारी बढ़ाई गई। Lenskart Solutions में ₹334 करोड़ और ICICI Prudential AMC में ₹330 करोड़ का एक्सपोजर बढ़ाया गया।

UltraTech Cement और DLF में फ्रेश खरीदारी

नई खरीदारी की बात करें तो UltraTech Cement सबसे आगे रहा। Flexicap Funds ने इसमें करीब ₹988 करोड़ की फ्रेश खरीदारी की। DLF में ₹947 करोड़ और LIC में करीब ₹933 करोड़ की नई खरीदारी हुई।

सेक्टर के लिहाज से Pharmaceuticals में सबसे ज्यादा ₹1,498 करोड़ का नेट इनफ्लो आया। Realty सेक्टर में ₹1,082 करोड़ और Capital Markets में ₹1,022 करोड़ का नेट निवेश हुआ। Retailing में ₹799 करोड़, Healthcare Services में ₹644 करोड़ और Electrical Equipment में ₹547 करोड़ का नेट इनफ्लो दर्ज किया गया।

इन शेयरों में घटाई हिस्सेदारी

दूसरी ओर, फंड्स ने 153 शेयरों में अपनी हिस्सेदारी कम की। इन शेयरों में कुल ₹7,707 करोड़ का एक्सपोजर घटाया गया। वहीं 76 शेयरों से फंड्स पूरी तरह बाहर निकल गए, जिनकी कुल वैल्यू करीब ₹3,256 करोड़ रही।

Power Finance Corporation में सबसे ज्यादा ₹605 करोड़ की हिस्सेदारी कम की गई। इसके बाद ICICI Bank में ₹587 करोड़ और Maruti Suzuki India में ₹434 करोड़ का एक्सपोजर घटाया गया। HDFC Bank में भी ₹310 करोड़ और Bank of Baroda में ₹296 करोड़ की हिस्सेदारी कम हुई।

Petroleum और IT Software में सबसे ज्यादा बिकवाली

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सेक्टर स्तर पर Petroleum Products में सबसे ज्यादा ₹425 करोड़ का नेट आउटफ्लो रहा। IT Software से ₹270 करोड़ और Oil सेक्टर से ₹244 करोड़ की निकासी हुई।

पूरी तरह बाहर निकले शेयरों में Cyient सबसे ऊपर रहा, जहां करीब ₹400 करोड़ की हिस्सेदारी बेची गई। इसके बाद ICICI Lombard General Insurance में ₹242 करोड़ और Indian Oil Corporation में ₹235 करोड़ की पूरी हिस्सेदारी बेची गई।

कुल मिलाकर अगस्त में Flexicap Funds की रणनीति एकतरफा खरीदारी या बिकवाली की नहीं रही। फंड मैनेजर्स ने कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में निवेश बढ़ाया, जबकि दूसरे सेक्टर्स और शेयरों में अपनी हिस्सेदारी घटाई।