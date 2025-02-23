SIP से करोड़ों का फंड: जानें कैसे बनाएं मजबूत रिटायरमेंट प्लान

शेयर बाजार में हालिया गिरावट से निवेशक चिंतित हैं। अक्टूबर 2024 से अब तक आई गिरावट ने निवेशकों के पोर्टफोलियो को झटका दिया है, जिससे SIP करने वालों में भी अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि, विशेषज्ञों की सलाह है कि SIP को बंद करने की बजाय लॉन्ग-टर्म निवेश जारी रखना ही फायदेमंद होगा, खासकर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए।

रिटायरमेंट के लिए SIP क्यों जरूरी?

अगर आप रिटायरमेंट के लिए मोटा फंड बनाना चाहते हैं, तो बाजार के उतार-चढ़ाव को नजरअंदाज कर नियमित निवेश करना जरूरी है। SIP में अनुशासन के साथ निवेश करने से आप 15 साल में करोड़ों का फंड बना सकते हैं।

कैसे बनेगा बड़ा फंड?

अगर आप 45 साल के हैं और 60 साल की उम्र तक अच्छा फंड तैयार करना चाहते हैं, तो आपको कुछ खास रणनीति अपनानी होगी:

हर महीने एक निश्चित राशि फ्लेक्सी कैप या मल्टीकैप फंड में निवेश करें।

स्टेप-अप SIP का उपयोग करें, जिससे हर साल निवेश 5% बढ़ता रहे।

रिटायरमेंट के समय इक्विटी और डेट फंड में 50:50 अनुपात में निवेश ट्रांसफर करें।

लॉन्ग-टर्म में अनुशासन बनाए रखें ताकि आपको अधिकतम लाभ मिले।

15 साल में ऐसे बनेगा करोड़ों का फंड

अगर आप हर महीने ₹21,000 निवेश करते हैं और हर साल 5% SIP बढ़ाते हैं, तो आपको 12% अनुमानित वार्षिक रिटर्न मिल सकता है। इस हिसाब से:

15 साल में कुल निवेश: ₹54,37,798

निवेश पर कुल रिटर्न: ₹82,76,781

रिटायरमेंट फंड (कॉर्पस): ₹1.37 करोड़

रिटायरमेंट के बाद मंथली इनकम

अगर आप 1.37 करोड़ रुपये को इक्विटी और डेट फंड में ट्रांसफर कर 10% सालाना रिटर्न प्राप्त करते हैं, तो आप हर महीने ₹1.14 लाख तक निकाल सकते हैं।

शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव के बावजूद SIP निवेश जारी रखना और अनुशासन के साथ निवेश बढ़ाना लंबे समय में आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकता है। सही रणनीति अपनाकर रिटायरमेंट तक करोड़ों का फंड बनाया जा सकता है।

