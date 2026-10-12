स्मॉल-कैप म्यूचुअल फंड्स में अभी पैसा लगाना सही या गलत? 

स्मॉल-कैप म्यूचुअल फंड्स में इस साल शानदार तेजी देखने को मिली है। अच्छे रिटर्न को देखकर कई निवेशक अब इन फंड्स में पैसा लगाने की सोच रहे हैं। लेकिन क्या इस समय स्मॉल-कैप फंड्स में निवेश करना सही फैसला होगा? बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Moneyfront के को-फाउंडर और सीईओ मोहित गैंग ने निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उनका कहना है कि मौजूदा समय में स्मॉल-कैप फंड्स में एकमुश्त बड़ी रकम लगाना बेहतर विकल्प नहीं है।

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स्मॉल-कैप फंड्स में अभी निवेश करने से क्यों बचें?

मोहित गैंग के मुताबिक, इस समय स्मॉल-कैप शेयरों का वैल्यूएशन ज्यादा है। यानी इनकी कीमतें ऐसे स्तर पर हैं, जहां नया निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है।

उन्होंने कहा कि फिलहाल स्मॉल-कैप सेगमेंट में नई एंट्री के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। खासकर जो निवेशक एक साथ बड़ी रकम लगाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

दरअसल, इस साल स्मॉल-कैप फंड्स ने लार्ज-कैप फंड्स के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। इसी वजह से निवेशकों की दिलचस्पी इनमें बढ़ी है। हालांकि, तेजी के बाद ऊंचे वैल्यूएशन पर निवेश करने से जोखिम भी बढ़ जाता है।

अगले 6 से 12 महीने में कैसे करें निवेश?

मोहित गैंग ने स्मॉल-कैप फंड्स से पूरी तरह दूर रहने की सलाह नहीं दी है। उनका कहना है कि जो निवेशक इनमें पैसा लगाना चाहते हैं, वे अगले 6 से 12 महीनों में धीरे-धीरे निवेश कर सकते हैं।

इसके लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का तरीका अपनाया जा सकता है।

उनके मुताबिक, स्मॉल-कैप फंड्स लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन इनमें तेज गिरावट का खतरा भी रहता है। बाजार में लिक्विडिटी कम होने या कंपनियों की कमाई कमजोर पड़ने पर इन फंड्स पर दबाव बढ़ सकता है।

लार्ज-कैप फंड्स में क्यों दिख रहा बेहतर मौका?

मोहित गैंग का मानना है कि मौजूदा समय में लार्ज-कैप शेयरों का वैल्यूएशन आकर्षक है। उन्होंने कहा कि लार्ज-कैप सेगमेंट फिलहाल अंडरवैल्यूड है, यानी कई शेयरों की कीमतें उनकी वास्तविक क्षमता के मुकाबले कम नजर आ रही हैं।

हालांकि, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की बिकवाली का दबाव बना हुआ है। इसके बावजूद गैंग को मौजूदा स्तर पर लार्ज-कैप में जोखिम के मुकाबले रिटर्न की बेहतर संभावना दिखाई दे रही है।

निवेशकों को क्या करना चाहिए?

मोहित गैंग ने निवेशकों को सिर्फ पिछले रिटर्न देखकर पैसा नहीं लगाने की सलाह दी है। उनका कहना है कि बाजार देर-सबेर सही वैल्यूएशन को महत्व देता है। इसलिए निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए और सही मौके का इंतजार करना चाहिए।

उनके मुताबिक, स्मॉल-कैप फंड्स लंबी अवधि के पोर्टफोलियो का हिस्सा बने रह सकते हैं, लेकिन मौजूदा बाजार में जल्दबाजी करने के बजाय सोच-समझकर और धीरे-धीरे निवेश करना बेहतर रणनीति हो सकती है।