बैलेंस्ड एडवांटेज फंड: तेजी-मंदी के बीच निवेश का संतुलन कैसे बनाता है यह फंड, जानें इसके फायदे और जोखिम

शेयर बाजार में निवेश करने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि तेजी के समय कितना पैसा इक्विटी में लगाया जाए और गिरावट के दौरान जोखिम को कैसे कम किया जाए। बाजार की दिशा का सही अनुमान लगाना आसान नहीं होता। ऐसे में बैलेंस्ड एडवांटेज फंड (BAF) निवेशकों के लिए एक विकल्प बन सकता है। यह फंड बाजार की स्थिति और वैल्यूएशन के आधार पर इक्विटी और डेट में निवेश का अनुपात बदल सकता है।

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क्या है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड?

बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक ऐसा निवेश विकल्प है, जिसमें फंड मैनेजर बाजार की परिस्थितियों के अनुसार इक्विटी और डेट में निवेश का अनुपात तय करते हैं। इसका उद्देश्य बाजार में तेजी के दौरान निवेश के अवसरों का फायदा उठाना और गिरावट के समय जोखिम को संभालना होता है।

इस फंड में निवेश का फैसला केवल बाजार की तेजी या मंदी को देखकर नहीं किया जाता, बल्कि कंपनियों के वैल्यूएशन और बाजार की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है। इससे निवेश का संतुलन बदलने में मदद मिलती है।

तेजी में कम और गिरावट में ज्यादा संतुलन पर जोर

शेयर बाजार में लगातार तेजी आने पर निवेशकों के सामने यह सवाल रहता है कि क्या इस समय इक्विटी में और पैसा लगाना सही होगा। वहीं, बाजार गिरने पर निवेश की रकम में नुकसान बढ़ने की चिंता रहती है।

बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की रणनीति बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच निवेश का अनुपात बदलने पर आधारित होती है। बाजार के वैल्यूएशन और दूसरी परिस्थितियों के आधार पर फंड मैनेजर इक्विटी और डेट में निवेश का संतुलन बदल सकते हैं। हालांकि, इससे नुकसान से पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती।

दूसरे हाइब्रिड फंड से कैसे अलग है BAF?

बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और दूसरे हाइब्रिड फंड के बीच एक अहम अंतर निवेश का अनुपात तय करने की रणनीति है। कुछ हाइब्रिड फंड में इक्विटी और डेट का अनुपात तय दायरे में रहता है, जबकि BAF में बाजार की स्थिति के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है।

इस तरह फंड मैनेजर बाजार के वैल्यूएशन और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निवेश की रणनीति में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि, अलग-अलग फंड की रणनीति और जोखिम का स्तर अलग हो सकता है।

निवेश से पहले किन बातों पर ध्यान दें?

बैलेंस्ड एडवांटेज फंड चुनते समय केवल उसके रिटर्न को देखना पर्याप्त नहीं है। निवेशकों को यह भी देखना चाहिए कि बाजार में गिरावट के दौरान फंड का प्रदर्शन कैसा रहा और तेजी के समय उसने बाजार की बढ़त में कितनी भागीदारी की।

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इसके अलावा, अलग-अलग बाजार परिस्थितियों में फंड का प्रदर्शन, जोखिम संभालने की रणनीति और निवेश का अनुपात भी समझना जरूरी है।

टैक्स के लिहाज से भी समझें फंड

बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में निवेश करने से पहले उसकी टैक्स व्यवस्था को समझना भी जरूरी है। फंड की इक्विटी में वास्तविक और निर्धारित हिस्सेदारी के आधार पर उसका टैक्स वर्गीकरण प्रभावित हो सकता है। इसलिए निवेश से पहले स्कीम के दस्तावेजों और लागू आयकर नियमों की जानकारी लेना जरूरी है।