Modi 3.0 में नायडू-नीतीश के हिस्से कौन सा मंत्रालय?

मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण के बाद सभी की नजर विभागों के बंटवारे पर टिकी थी। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक के बाद विभागों का बंटवार अब हो चुका है। कयास लगाए जा रहे थे कि इस बंटवारे में भाजपा के सहयोगी दलों को साधना टेढ़ी खीर साबित होगी। लेकिन बड़े ही सिधे तरीके से इस प्रक्रिया को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र और उनकी टीम ने बखूबी निभाया। मंत्रालयों के बंटवारे में नीतीश कुमार और चंद्र बाबू नायडू को पूरी तरजीह दी गई हैं।

मोदी कैबिनेट में 11 गैर भाजपा नेताओं को जगह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 71 मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और सोमवार को एनडीए के तीसरे कार्यकाल के लिए विभागों का बंटवारा किया। मंत्रालय के बंटवारे में भाजपा ने सहयोगियों दलों का पूरा ख्याल रखा हैं। इसमें 11 गैर-भाजपा गठबंधन सहयोगियों के नेताओं को मंत्रालय सौंपे गए हैं। जेडीयू, टीडीपी, शिवसेना, एलजेपी और अन्य दलों को भी पूरी तरजीह दी गई है। टीडीपी और जेडी(यू) दोनों ही एनडीए सरकार में भाजपा के महत्वपूर्ण सहयोगी दल हैं। लोकसभा में टीडीपी के 16 सांसद और जेडी(यू) के 12 सांसद हैं। अब आपको उन गैर भाजपा नेताओं के बारे में बताते हैं जिन्हें कैबिनेट में मंत्री नियुक्त किया गया।

किंजरापु राम मोहन नायडू: टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। नायडू ने 2024 का लोकसभा चुनाव श्रीकाकुलम निर्वाचन क्षेत्र से जीता है।

चंद्रशेखर पेम्मासानी: 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने वाले सबसे अमीर उम्मीदवार टीडीपी नेता को ग्रामीण विकास और संचार मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया हैं।

प्रतापराव जाधव: केंद्रीय मंत्रिपरिषद में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के एकमात्र नेता हैं। उन्हें आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया हैं।

राम नाथ ठाकुर: राम नाथ ठाकुर नीतीश कुमार की जेडीयू में एक प्रमुख चेहरा हैं। उन्हें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया. राज्यसभा के सदस्य ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं।

एचडी कुमारस्वामी: पहली बार 2006 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे, जब उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन सरकार चलाई थी। मांड्या निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाले जेडीएस नेता को भारी उद्योग और इस्पात मंत्री नियुक्त किया गया।

जीतन राम मांझी: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के नेता बिहार के मुसहर समुदाय से आने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। उन्हें केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रभार दिया गया है।

रामदास अठावले: रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख अठावले पिछली मोदी कैबिनेट में केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री थे। वे अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं।

चिराग पासवान: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान और उनके पार्टी नेताओं ने बिहार की पांच लोकसभा सीटें जीती हैं। पहली बार वे केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। चिराग रामविलास पासवान के बेटे हैं। पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जयंत चौधरी: पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है।

राजीव रंजन सिंह: जेडी(यू) नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, नीतीश कुमार की पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक हैं। उन्हें पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है।

अनुप्रिया पटेल: अपना दल (सोनेलाल) की प्रमुख अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है।