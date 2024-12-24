क्या है वेडिंग इंश्योरेंस, कैसे खरीदें और क्यों है जरूरी?

भारत की बात करें तो यहां बहुत से लोग हैं जो शादी विवाह को ज्यादा से ज्यादा खर्च कर उसे यादगार बनाना चाहते हैं। कह सकते हैं कि वे इस खास अवसर के प्रति जुनूनी होते हैं। शादी विवाह को लेकर भारतीयों की यह भावना लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों और ऑनलाइन शो जैसे बैंड बाजा बारात, शानदार, वीरे दी वेडिंग और मेड इन हेवन में भी दिखाई देती है। इन सबमें, शादी जैसे समारोह के प्‍लानर यानी योजनाकार खास फोकस में होते हैं, जो फैंसी सजावट से लेकर टॉप लेवल का खाना-पीना, महंगे उपहार, शादी के साजो-सामान से लेकर पूरे समारोह और फंक्‍शन तक सब कुछ व्यवस्थित करते हैं।

इस सांस्कृतिक उत्साह के बीच, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एक चौंका देने वाले आंकड़े की ओर ध्यान दिलाता है। अगले कुछ ही महीनों में, 3.5 मिलियन यानी 35 लाख से अधिक शादियां संपन्न होंगी, जो 4.25 लाख करोड़ रुपये के विशाल बिजनेस का अवसर लेकर आएंगी। शादियां महज मिलन समारोह नहीं हैं, वे एक उभरते उद्योग में लग्जरी (विलासिता) और भारी भरकम महत्वपूर्ण निवेश को भी दर्शाती हैं। ग्लोबल वेडिंग सर्विसेज मार्केट, 2020 में 160.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया और 2030 तक 414.2 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ये आंकड़े इस धारणा को मजबूत करते हैं कि शादियां अब सिर्फ भावनात्मक घटनाएं नहीं रह गईं, बल्कि एक बड़े बिजनेस का अवसर बन चुकी हैं।

हालांकि, शादियों की भव्यता और जटिलताएं पर्याप्त फाइनेंशियल कमिटमेंट (वित्तीय प्रतिबद्धता) पर निर्भर करती हैं। यह उन अप्रत्याशित अनिश्चितताओं से बचाने की आवश्यकता की ओर इशारा करता है जो संभावित रूप से इस भव्य आयोजन में बाधा डाल सकती हैं। यहीं पर वेडिंग इंश्‍योरेंस का महत्व साफ तौर पर दिखता है। आयोजन स्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं से लेकर मौके से वेंडर के गायब हो जाने और यहां तक कि मौसम में अचानक बदलाव के कारण सही दिन के पटरी से उतरने की आशंका तक, एक व्यापक नीति वित्तीय झटके को कम कर सकती है। वेडिंग इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम का कैलकुलेशन कार्यक्रम के आकार और कवर की गई सेवाओं की व्यापकता को ध्यान में रखकर होता है। कवर की गई सेवाओं की लिस्ट के साथ शादी के बड़े कार्यक्रम लिए अधिक प्रीमियम की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इससे मिलने वाली मानसिक शांति ज्‍यादा महत्‍वपूर्ण है।

वेडिंग इंश्योरेंस के प्रकार

वेडिंग इंश्योरेंस अलग-अलग आधार पर अलग अलग होता है, और हर एक द्वारा एक अनूटा उद्देश्य पूरा किया जाता है। लायबिलिटी इंश्योरेंस (देयता बीमा) उन व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में उभरा है जो कार्यक्रम में दूसरों को चोट या संपत्ति के नुकसान होने की स्थिति में क्लेम का सामना कर रहे हैं। ये बीमा पॉलिसी कानूनी खर्चों और भुगतानों का ध्यान रखती हैं जिनके लिए इंश्‍योरेंस लेने वाला पक्ष जवाबदेह हो सकता है, अगर उन्हें कानूनी रूप से उत्तरदायी माना जाता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जानबूझकर पहुंचाई गई क्षति और समझौते के तौर पर जिम्मेदारियां आमतौर पर लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी के कवरेज से बाहर होती हैं। जो बात लायबिलिटी इंश्योरेंस को इंश्योरेंस के अन्‍य प्रकार से अलग करती है, वह यह है कि इसका फोकस तीसरे पक्ष को सीधे मुआवजा देने पर है, न कि पॉलिसीधारकों को।

दूसरी ओर, कैंसिलेशन (रद्दीकरण)/ पोस्टपोनमेंट (स्थगन) इंश्योरेंस उन व्यक्तियों के लिए सुरक्षा जाल के रूप में काम करता है जो अपने नियोजित कार्यक्रमों में किसी अप्रत्याशित बाधा का सामना कर रहे हैं। यह उस स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है जब परिस्थितियां योजनाओं में बदलाव के लिए मजबूर करती हैं, यह इंश्योरेंस उस दौरान खर्च की गई लागत को कवर करता है और अप्रत्याशित बाधाओं के खिलाफ बफर सुनिश्चित करता है।

वेडिंग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना

शादी के दिन को सुरक्षित करने की यात्रा सावधानीपूर्वक विचार और योजना से शुरू होती है। पहले चरण में एक ऐसी नीति पर रिसर्च करना और उसका चयन करना शामिल है जो किसी के उत्सव की खास जरूरतों के अनुरूप हो। प्रतिष्ठित इंश्योरेंस कंपनियां या स्पेशलाइज्ड वेडिंग इंश्योरेंस प्रोवाइडर जैसे प्लेटफॉर्म शुरुआत करने के लिए सही विकल्प हैं।

संभावित खरीदारों को कवरेज की सीमा और क्लेम दायर करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए प्रासंगिक प्रश्न पूछना चाहिए। किसी की शादी की योजना की खास बारीकियों के अनुसार नीति को तैयार करना भी महत्वपूर्ण है। चाहे वह एक एक्जॉटिक डेस्टिनेशन वेडिंग हो या किसी के गृहनगर में एक क्लासिक समारोह, नीति को उनकी अनोखी सोच को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

ऐड-ऑन और राइडर्स को समझें

जिस तरह हर प्रेम कहानी अलग होती है, उसी तरह शादियां भी अलग होती हैं। इन व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखते हुए, वेडिंग इंश्योरेंस पॉलिसी ऐड-ऑन और राइडर्स की पेशकश करती हैं। ये अतिरिक्त कवरेज, जैसे अटायर (पोशाक) और हनीमून कवरेज, विशिष्ट परिस्थितियों में बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां शादी का गाउन रास्ते में क्षतिग्रस्त हो गया हो या खो गया हो, एक अटायर (पोशाक) कवरेज राइडर उस दिन को खराब होने से बचा सकता है।

लागत

एक शादी के भावनात्मक मूल्य की बात करें तो उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए वित्तीय पहलू भी महत्वपूर्ण है और इसे विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधित किया जाना चाहिए। वेडिंग इंश्योरेंस की लागत आती है, लेकिन इसकी संरचना को समझने से इसे ओवरआल बजट में सहजता से शामिल करने में मदद मिल सकती है। शादी का आकार, जगह और कवरेज का विवरण जैसे फैक्टर प्रीमियम को प्रभावित करते हैं। अंतिम समय में फाइनेंशियल सरप्राइज से बचने के लिए, विशेषज्ञ शादी के बजट में इंश्योरेंस लागत को एक समर्पित जरूरी आइटम के रूप में शामिल करने की सलाह देते हैं।

किन परिस्थितियों में नहीं मिलेगा लाभ

वेडिंग इंश्योरेंस के दायरे में, सब कुछ सुरक्षात्मक छाते द्वारा कवर नहीं किया जाता है। अचानक से हृदय परिवर्तन, बजट की अधिकता और अन्य व्यक्तिगत निर्णयों को आम तौर पर बाहर रखा जाता है। इसलिए दंपत्तियों के लिए पॉलिसी के नियमों को अच्छी तरह से पढ़ना और समझना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में बीमा कंपनियां लाभ देने से इनकार कर सकती हैं। सीमाओं को जानने से यह सुनिश्चित होता है कि उम्मीदें वास्तविकता के साथ मेल खाती हैं, जिससे भविष्य में होने वाली किसी संभावित निराशा को रोका जा सकता है।

बॉटम लाइन

जैसे ही कोई कपल शादी की आनंदमय यात्रा पर निकलते हैं, वेडिंग इंश्योरेंस एक गुमनाम नायक के रूप में उभरता है, जो उन्हें अप्रत्याशित नुकसान से बचाने के लिए तैयार है। शादियों का वित्तीय परिदृश्य विकसित हो रहा है, और भारी बाजार मूल्यांकन के साथ, यह स्पष्ट है कि शादी के पहले कपल सुरक्षा जाल की आवश्यकता को पहचान रहे हैं। वेडिंग इंश्योरेंस का मूल्य मौद्रिक विचारों से हटकर है - यह उस खास दिन को सुरक्षित रखने के बारे में है जो एक साथ जीवन भर की शुरुआत का प्रतीक है। शीघ्र खरीदारी और तुलना इसकी कुंजी है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि चुनी गई नीति किसी की प्रेम कहानी की अनोखी सिम्फनी के साथ सहजता से मेल खाती हो। आखिरकार, पहले से सुरक्षित किया गया शादी समारोह साझा सपनों के जीवनकाल की एक खूबसूरत शुरुआत है।

गौरव अरोड़ा, चीफ - यूडबल्‍यू, क्लेम्स प्रॉपर्टी एंड कैजुअल्टी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड)

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।