Smoking In Vistara Flights: धूम्रपान करने वाला यात्री गिरफ्तार

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 9, 2024 12:40 IST
विस्तारा एयरलाइन की उड़ान के शौचालय में सिगरेट जलाने के आरोप में 51 वर्षीय एक यात्री को गिरफ्तार किया गया

ओमान के Muscat से Mumbai की यात्रा के दौरान Vistara Airlines की उड़ान के शौचालय में सिगरेट जलाने के आरोप में 51 वर्षीय एक यात्री को गिरफ्तार किया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बुधवार को एक अधिकारी के हवाले से बताया कि यात्री की पहचान Balkrishna Rajyan के रूप में हुई है। वह सोमवार को विस्तारा की यूके-234 फ्लाइट से मस्कट से मुंबई जा रहा था, तभी यह घटना हुई। पुलिस के अनुसार, तमिलनाडु के कन्याकुमारी के मूल निवासी राजयान ने विमान के शौचालय में धूम्रपान किया। घटना तब प्रकाश में आई जब पायलट ने स्मोक डिटेक्टर की मदद से इसे देखा और ऑनबोर्ड केबिन क्रू को इसकी जानकारी दी।

Also Read: Air India Express Flights Delayed: केबिन क्रू की कमी के कारण 80 से अधिक उड़ानें रद्द कीं

शौचालय की जांच

पुलिस ने बताया कि अलर्ट मिलने पर चालक दल ने शौचालय की जांच की और वॉश बेसिन में सिगरेट का एक बड मिला। पूछताछ के दौरान राजयान ने शौचालय में धूम्रपान करने की बात कबूल की तथा सिगरेट जलाने के लिए इस्तेमाल की गई माचिस भी पेश की। बाद में उन्हें मुंबई के सहार पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां सुरक्षा पर्यवेक्षक ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, राजयान ने विमान के अंदर धूम्रपान करके जानबूझकर सुरक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन किया, जिससे विमान में सवार सभी यात्री खतरे में पड़ गए।

अधिकारी ने बताया कि यात्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कृत्य) और विमान नियम की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है।

