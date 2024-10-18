दिल्ली में प्रदूषण AQI 293 पर पहुंचा, सांस लेना मुश्किल हुआ

राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार सुबह धुंध की मोटी परत छाई रही। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खतरनाक स्तर 293 पर पहुंच गया, जिससे वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में आ गई।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, ऐसे स्तरों के संपर्क में लंबे समय तक रहने से अधिकांश व्यक्तियों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जबकि 'बहुत खराब' वायु गुणवत्ता के संपर्क में रहने से गंभीर श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं।

बिगड़ती वायु स्थिति को देखते हुए, लोक कल्याण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने धूल प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-1 (जीआरएपी-1) के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में जल छिड़काव वाहन तैनात किए हैं।

दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान

दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि 99 टीमों को निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने का काम सौंपा गया है ताकि धूल नियंत्रण के प्रभावी तरीके लागू किए जा सकें। कार्ययोजना के तहत, पीडब्ल्यूडी 200 एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल करेगा, जबकि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) 30, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) 14 और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) 80 एंटी-स्मॉग गन तैनात करेगा।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस यातायात प्रभावित क्षेत्रों में कर्मियों की संख्या बढ़ाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता के लिए होमगार्ड भी उपलब्ध रहेंगे।

मुख्यमंत्री आतिशी ग्रीन दिल्ली ऐप का उपयोग करने की आग्रह

मुख्यमंत्री आतिशी ने निवासियों से कारपूलिंग में भाग लेने, पटाखे और कचरा जलाने से बचने और ग्रीन दिल्ली ऐप का उपयोग करके प्रदूषण की घटनाओं की रिपोर्ट करने का आग्रह किया।

आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 339 दर्ज किया गया, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया; इंडिया गेट और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 270 दर्ज किया गया, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया; द्वारका सेक्टर 8 में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 325 दर्ज किया गया, जिसे भी 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया; जबकि विवेक विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 324 दर्ज किया गया, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया।