Mumbai Voting 2024: ऐश्वर्या राय बच्चन मुंबई में वोट देने पहुंचीं, देखें तस्वीरें

NewsभारतMumbai Voting 2024: ऐश्वर्या राय बच्चन मुंबई में वोट देने पहुंचीं, देखें तस्वीरें

अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को सोमवार, 20 मई को मुंबई में लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण के लिए वोट डालते हुए देखा गया। उन्होंने सफेद ओवरसाइज़्ड शर्ट और नीली जींस पहनी हुई थी, साथ ही लाल स्लाइड्स और धूप का चश्मा पहना हुआ था।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 20, 2024 17:00 IST
ऐश्वर्या राय बच्चन ( Photo Credit: योगेन शाह)
हाल ही में कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने के बाद भारत लौटीं अभिनेत्री Aishwarya Rai Bachchan को सोमवार, 20 मई को मुंबई में लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण के लिए वोट डालते हुए देखा गया।

Also Read: 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग जारी, Mumbai में RBI Governor, Akshay Kumar, Anil Ambani सहित कई दिग्गजो ने डाला वोट, भाजपा का आरोप- TMC ने बांटे रुपए

उन्होंने सफेद ओवरसाइज़्ड शर्ट और नीली जींस पहनी हुई थी, साथ ही लाल स्लाइड्स और धूप का चश्मा पहना हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि वह अपनी बांह पर प्लास्टर भी लगाए हुए दिखीं।

May 20, 2024