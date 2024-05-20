Mumbai Voting 2024: ऐश्वर्या राय बच्चन मुंबई में वोट देने पहुंचीं, देखें तस्वीरें

हाल ही में कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने के बाद भारत लौटीं अभिनेत्री Aishwarya Rai Bachchan को सोमवार, 20 मई को मुंबई में लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण के लिए वोट डालते हुए देखा गया।

उन्होंने सफेद ओवरसाइज़्ड शर्ट और नीली जींस पहनी हुई थी, साथ ही लाल स्लाइड्स और धूप का चश्मा पहना हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि वह अपनी बांह पर प्लास्टर भी लगाए हुए दिखीं।