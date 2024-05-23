scorecardresearch
Jobs in BSF: 144 पदों पर भर्ती, आवेदन करने के लिए सीधा लिंक यहां देखें

योग्य उम्मीदवार अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षण शामिल होगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 23, 2024 12:49 IST
BSF ने स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सहित 144 पदों के लिए भर्ती अभियान के लिए सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं

सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सहित 144 पदों के लिए भर्ती अभियान के लिए सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिन उम्मीदवारों ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली है या स्नातक कर लिया है, वे आवेदन करने के पात्र हैं। आवेदन प्रक्रिया 17 जून तक पूरी होनी चाहिए। योग्य उम्मीदवार अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षण शामिल होगा।

बीएसएफ भर्ती 2024: रिक्तियों का विवरण भर्ती अभियान में निम्नलिखित पद शामिल हैं:

एसआई नर्स: 14 पद
एएसआई लैब टेक्नीशियन: 38 पद
एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट: 47 पद
एसएमटी वर्कशॉप (ग्रुप बी): 3 पद
एसएमटी वर्कशॉप (ग्रुप सी): 34 पद
पशु चिकित्सा स्टाफ (ग्रुप सी): 3 पद
पशु चिकित्सा स्टाफ इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन: 2 पद
पात्रता मापदंड
इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन

आयु सीमा: अभ्यर्थी की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री।

अनुभव: किसी भी सरकारी पुस्तकालय में कम से कम दो वर्ष का अनुभव।

स्टाफ नर्स:

योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र या जनरल नर्सिंग में डिग्री/डिप्लोमा।

अनुभव: अस्पताल प्रशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, बाल चिकित्सा और मनोचिकित्सा में पूर्व अनुभव आवश्यक है।

आयु सीमा: अभ्यर्थियों की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

योग्यता: 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र।

अतिरिक्त आवश्यकताएँ: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा।

आयु सीमा: अभ्यर्थियों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

Also Read: 1 जून से RTO में ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य नहीं: ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम

बीएसएफ भर्ती 2024 के लिए आवेदन कैसे करें

सीमा सुरक्षा बल पैरा-मेडिकल स्टाफ 2024 के लिए आवेदन करने हेतु इन चरणों का पालन करें

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: बीएसएफ भर्ती पोर्टल https://rectt.bsf.gov.in/ पर जाएं।

2. रजिस्टर/लॉगिन: यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो आवश्यक विवरण प्रदान करके वेबसाइट पर रजिस्टर करें। यदि आप पहले से पंजीकृत हैं, तो अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग इन करें।

3. भर्ती अधिसूचना देखें: ग्रुप-बी और सी लड़ाकू (गैर-राजपत्रित) पैरा-मेडिकल स्टाफ भर्ती 2024 के संबंध में अधिसूचना देखें।

4. अधिसूचना पढ़ें: पात्रता मानदंड, महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया को समझने के लिए भर्ती अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें।

5. आवेदन पत्र भरें: ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। आवेदन पत्र में व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव जैसी सटीक जानकारी भरें।

6. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें।

7. आवेदन शुल्क का भुगतान करें: उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान विधियों के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

8. आवेदन जमा करें: आवेदन पत्र की समीक्षा करके सुनिश्चित करें कि सभी विवरण सही हैं। आवेदन पत्र जमा करें।

9. आवेदन पत्र का प्रिंट लें: आवेदन जमा करने के बाद, भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र की एक प्रति प्रिंट कर लें।

10. चयन प्रक्रिया की तैयारी करें: भर्ती अधिसूचना में उल्लिखित लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षण की तैयारी शुरू करें।

अधिक जानकारी और अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक बीएसएफ भर्ती वेबसाइट देखें।

