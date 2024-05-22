scorecardresearch
1 जून से RTO में ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य नहीं: ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम

भारत में, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया लंबी है और इसके लिए आवेदक को कई एजेंसियों के पास जाना पड़ता है और कई फॉर्म भरने पड़ते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में मौजूदा ड्राइविंग नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: May 22, 2024 14:38 IST
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में मौजूदा ड्राइविंग नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव

भारत में, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया लंबी है और इसके लिए आवेदक को कई एजेंसियों के पास जाना पड़ता है और कई फॉर्म भरने पड़ते हैं।   सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में मौजूदा ड्राइविंग नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है

 जून से बदलने वाले प्रमुख 'ड्राइविंग लाइसेंस' नियम इस प्रकार हैं:

1. व्यक्तिगत क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) में परीक्षा देने की मौजूदा प्रथा के विपरीत, आवेदक अपनी पसंद के निकटतम केंद्र पर ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। निजी कंपनियों को सरकार से प्रमाणपत्र प्राप्त होगा, जिससे उन्हें ड्राइविंग परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मिलेगी।

2. अब से बिना वैध लाइसेंस के कार चलाना और भी सख्त हो जाएगा; जुर्माना ₹2,000 तक हो सकता है। इसके अलावा, ₹25,000 की सख्त सजा दी जाएगी और अगर नाबालिग कार चलाते हुए पकड़े गए तो उनके माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा।

3. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ज़रूरी कागजी कार्रवाई को भी सरल बनाया गया है, ताकि सिर्फ़ ज़रूरी दस्तावेज़ ही इसमें शामिल किए जा सकें। इसका मतलब यह है कि मंत्रालय आवेदकों को पहले से ही बता देगा कि उन्हें किस तरह का लाइसेंस चाहिए, उसके लिए किन कागजी कार्रवाई की ज़रूरत है।

4. मंत्रालय भारत के राजमार्गों को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए 9,000 पुरानी सरकारी कारों को धीरे-धीरे हटाने तथा अन्य वाहनों की उत्सर्जन आवश्यकताओं को बढ़ाने के तरीकों की जांच कर रहा है।

5. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ के माध्यम से आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। हालाँकि, वे संबंधित आरटीओ में जाकर मैन्युअल रूप से भी आवेदन जमा कर सकते हैं।

निजी ड्राइविंग स्कूलों के लिए संशोधित दिशानिर्देश:

1. भूमि आवश्यकताएँ:
- ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों के पास न्यूनतम 1 एकड़ भूमि (चार पहिया वाहन प्रशिक्षण के लिए 2 एकड़) होना आवश्यक है।

2. परीक्षण सुविधा:
- स्कूलों को उचित परीक्षण सुविधा तक पहुंच प्रदान करनी होगी।

3. प्रशिक्षक योग्यताएं:
- प्रशिक्षकों के पास हाई स्कूल डिप्लोमा (या समकक्ष) होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए, तथा उन्हें बायोमेट्रिक्स और आईटी प्रणालियों का ज्ञान होना चाहिए।

4. प्रशिक्षण अवधि:
- हल्के मोटर वाहन (एलएमवी): 4 सप्ताह में 29 घंटे पूरे करने होंगे, जिसमें 8 घंटे सिद्धांत और 21 घंटे व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।
- भारी मोटर वाहन (एचएमवी): 6 सप्ताह में 38 घंटे पूरे करने होंगे, जिसमें 8 घंटे सिद्धांत और 31 घंटे व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

लाइसेंसिंग-संबंधी शुल्क और प्रभार:

- लर्नर्स लाइसेंस जारी करना (फॉर्म 3): ₹ 150

- लर्नर्स लाइसेंस टेस्ट फीस (मूल या दोहराई गई): ₹ 50

- ड्राइविंग टेस्ट शुल्क (मूल या दोहरा): ₹ 300

- ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना: ₹ 200

- अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना: ₹ 1000

- लाइसेंस में एक अन्य वाहन श्रेणी को जोड़ना: ₹ 500

- ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण: ₹ 200

- ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण (अनुग्रह अवधि के बाद): ₹ 300.00 + ₹ 1,000 प्रति वर्ष या उसके भाग का अतिरिक्त शुल्क (अनुग्रह अवधि की समाप्ति से)

- ड्राइविंग निर्देश स्कूल/प्रतिष्ठान के लिए डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करना: ₹ 5000

- लाइसेंसिंग प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील (नियम 29): ₹ 500

- ड्राइविंग लाइसेंस में पता या अन्य विवरण में परिवर्तन: ₹ 200

