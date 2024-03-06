भारतीयों के लिए इजरायल में जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर, एक फोन पर मिलेगी मदद

scorecardresearch
Newsभारतभारतीयों के लिए इजरायल में जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर, एक फोन पर मिलेगी मदद

इजरायल में मिसाइल हमले में भारतीय नागरिक के मारे जाने के बाद भारत सरकार वहां रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Mar 6, 2024 19:24 IST
israel
इजरायल-हमास के बीच लगातार युद्ध जारी है।
इसी दौरान मंगलवार को एक मिसाइल हमले में इजरायल के उत्तरी सीमा पर एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई।
 साथ ही दो और भारतीय घायल हो गए हैं. इस हमले के एक दिन बाद इजरायल स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रहने वाले भारत के लोगों के लिए एक सुरक्षा एडवायजरी जारी की है।
 इसके साथ ही एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया. ताकि, मुश्किल में फंसे भारतीय इस नंबर पर संपर्क कर मदद मांग सकते हैं।

इजरायल में मिसाइल हमले में भारतीय नागरिक के मारे जाने के बाद भारत सरकार वहां रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है
 यही कारण है कि  मंगलवार को भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है।
 इस एडवायजरी के माध्यम से इजरायल हमास युद्ध के बीच वहां रह रहे लोगों को सुरक्षित इलाके में चले जाने को कहा है।
भारतीय दूतावास की ओर से एक्स पर एक पोस्ट कर वहां रह रहे लोगों से अपील की गई है कि इजरायल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इजरायल में रह रहे सभी भारतीय नागरिक,
 विशेष रूप से उत्तर और दक्षिण में सीमा पर रहने वाले लोग इजरायल के सुरक्षित अंदरुनी इलाकों में चले जाएं।

भारतीय दूतावास ने जारी किया इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर
इधर, भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय दूतावास के माध्यम से इजरायल के अधिकारियों के संपर्क में है।
 दूतावास की ओर से इजरायल के इमीग्रेशन ऑथरिटी का एक हॉटलाइन नंबर भी जारी किया गया है।
यह नंबर 1700707889 है. साथ ही इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर +972-35226748 और ईमेल आईडी- CONS1.telaviv@mea.gov.in जारी किया है। इस पर मुश्किल में फंसे कोई भी भारतीय नागरिग संपर्क कर सकते हैं।
 बता दें कि इजरायल हमास युद्ध के बीच वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने चिंतित है और यही कारण है कि वहां के स्थानीय अधिकारियों से नागरिक सुरक्षा को लेकर लगातार बातचीत चल रही है।

मिसाइल हमले में केरल के युवक की हो गई थी मौत
मालूम हो कि केरल के कोल्लम के रहने वाले युवक निबिन मैक्सवेल की एक मिसाइल हमले में मौत हो गई थी।
 वह इजरायल के उत्तरी सीमा पर एक फार्म में काम करता था. सोमवार को वह बुरी तरह से हमले में घायल हो गया था।
 इलाज के क्रम में मंगलवार को उसकी मौत हो गई।
 मैक्सवेल के पिता ने बताया कि वह वहां दो महीनें पहले ही गया था।
मृतक मैक्सवेल का बड़ा भाई भी इजरायल में ही रहता है. जिस मिसाइल हमले में मैक्सवेल की मौत हुई, उसी हमले में केरल के ही दो और लोग घायल हो गए हैं।
उनकी पहचान बुश जोसेफ जॉर्ज और पॉल मेल्विन के रूप में की गई है. मैक्सवेल के पिता के अनुसार उसका शव चार दिन बाद भारत पहुंचेगा.

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Mar 6, 2024