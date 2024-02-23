scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतIPS Jaspreet Singh: कौन हैं IPS Jaspreet Singh? जिन्होंने खुद को ड्यूटी के दौरान Khalistani कहे जाने का लगाया आरोप

IPS Jaspreet Singh: कौन हैं IPS Jaspreet Singh? जिन्होंने खुद को ड्यूटी के दौरान Khalistani कहे जाने का लगाया आरोप

बता दें कि संदेशखाली की महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप के मुताबिक, इमरान शेख ने संदेशखाली की कई महिलाओं का शोषण किया है। महिलाओं को पार्टी ऑफिस आने के लिए मजबूर किया जाता था। वहां उनके साथ यौन शोषण होता था। इमरान शेख और उसके गुर्गों ने इन महिलाओं की जमीन पर भी कब्जा किया है।

Advertisement
अभिषेक सिन्हा
अभिषेक सिन्हा
New Delhi ,UPDATED: Feb 23, 2024 17:05 IST
IPS Jaspreet Singh
IPS Jaspreet Singh

पश्चिम बंगाल के Sandeshkhali में हुई घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। संदेशखाली कांड के आरोपी Shah Jahan Sheikh को पकड़ने और सजा दिलाने की मांग विपक्षी पार्टियां लगातार कर रही हैं। BJP भी संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी नेता बार-बार संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से मिलने की कोशिश में हैं। इस बीच, कई बार उनकी पुलिस से भी बहस हुई है। कई बीजेपी नेता हिरासत में भी लिए गए हैं। इन सबके बीच, IPS Officer Jaspreet Singh का नाम भी खूब चर्चा में हैं, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है कि ड्यूटी के दौरान बीजेपी नेताओं ने उन्हें Khalistani कहा। इसको लेकर उनकी बहस भी हुई। आइए जानते हैं आईपीएस अफसर जसप्रीत सिंह कौन हैं? 

advertisement

Also Read: Rahul Gandhi को मानहानि केस में मिली जमानत, Amit Shah के खिलाफ की थी विवादित टिप्पणी

कौन हैं जसप्रीत सिंह? 

बता दें कि जसप्रीत सिंह पश्चिम बंगाल कैडर के 2016 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वह इस वक्त इंटेलिजेंस ब्रांच में स्पेशल सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात हैं। जसप्रीत सिंह को जब कथित तौर पर खालिस्तानी कहा गया तो उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि मैं इसपर एक्शन लूंगा। मैं यहां किसी के धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तो आप लोग मेरे धर्म के बारे में क्यों कह रहे हो?

किन पदों पर कर चुके हैं जसप्रीत सिंह?

जान लें कि इससे पहले जसप्रीत सिंह इस्लामपुर के एसपी थे। वह सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टास्क फोर्स सहित कई अहम् भूमिका निभा चुके है। जसप्रीत सिंह बिधाननगर जोन में डिप्टी कमिश्नर भी थे। इसके अलावा जसप्रीत सिंह रायगंज में एडिशनल एसपी भी रह चुके हैं। 

जसप्रीत सिंह को मिला ममता का साथ

गौरतलब है कि आईपीएस जसप्रीत सिंह और बीजेपी नेताओं के बीच जो बहस हुई थी, उसका वीडियो सीएम ममता बनर्जी ने भी अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से शेयर किया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बांटने की राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। 

संदेशखाली में क्या हुआ है?

बता दें कि संदेशखाली की महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप के मुताबिक, इमरान शेख ने संदेशखाली की कई महिलाओं का शोषण किया है। महिलाओं को पार्टी ऑफिस आने के लिए मजबूर किया जाता था। वहां उनके साथ यौन शोषण होता था। इमरान शेख और उसके गुर्गों ने इन महिलाओं की जमीन पर भी कब्जा किया है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Feb 23, 2024