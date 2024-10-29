scorecardresearch
आज से 70 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को मिलेगा हेल्थ इश्योरेंस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी जिन योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, उनमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) का भी समावेश है। इस योजना के तहत, देश के 70 साल और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच के रूप में एक बड़ा लाभ मिलेगा।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 29, 2024 12:42 IST

मोदी आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी जिन योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, उनमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) का भी समावेश है। इस योजना के तहत, देश के 70 साल और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच के रूप में एक बड़ा लाभ मिलेगा। इस योजना में बुजुर्गों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध होगा, जिसमें लगभग 4.50 करोड़ परिवारों के करीब 6 करोड़ नागरिक शामिल होंगे। लाभ उठाने के लिए बुजुर्गों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य पोर्टल या आयुष्मान एप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा जानकारी दी गई विशेषताएँ

NHA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जानकारी दी कि AB-PMJAY योजना के तहत सभी 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को, उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना, इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जिनके पास पहले से आयुष्मान कार्ड है, उन्हें नए कार्ड के लिए दोबारा आवेदन करना होगा और EKYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस योजना में प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर बुजुर्गों को मिलेगा, जिसे उन्हें अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं करना होगा। योजना के तहत अब तक 12,696 निजी अस्पतालों समेत कुल 29,648 अस्पताल सूचीबद्ध हैं।

आधार कार्ड से होगी उम्र की पहचान

बुजुर्ग लाभार्थियों की उम्र का निर्धारण उनके आधार कार्ड में दर्ज उम्र के आधार पर किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड एकमात्र जरूरी दस्तावेज होगा और लाभ पाने के लिए EKYC अनिवार्य होगी। अन्य केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लाभार्थियों को अपनी वर्तमान योजना या AB-PMJAY योजना में से किसी एक का चयन करने का विकल्प मिलेगा।

स्वास्थ्य बीमा का लाभ सभी बुजुर्गों के लिए उपलब्ध

यदि कोई वरिष्ठ नागरिक अन्य स्वास्थ्य बीमा या प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो भी आयुष्मान योजना के तहत उन्हें 5 लाख रुपये का सालाना लाभ मिलेगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न अभियानों का आयोजन करना होगा।

आवेदन-आधारित पंजीकरण प्रक्रिया

सभी पात्र बुजुर्गों के लिए आवेदन-आधारित पंजीकरण की सुविधा होगी, जो पूरे वर्ष खुला रहेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए एक विशेष आयुष्मान ऐप और वेब पोर्टल (beneficial.nha.gov.in) पर एक अलग मॉड्यूल बनाया गया है। सभी पात्र बुजुर्गों को इस पोर्टल या ऐप पर आवेदन करना होगा। योजना के तहत सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक विशेष आयुष्मान कार्ड जारी किया जाएगा।

सरकार ने योजना के सफल कार्यान्वयन और जागरूकता बढ़ाने के लिए अस्पतालों, स्थानीय निकायों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, और सामुदायिक संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

Oct 29, 2024