Farmers Protest Traffic Advisory: Tikri Border पर 1 KM तक रास्ता सील, किसान आंदोलन को लेकर पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी

किसान आंदोलन 2.0 का आज दूसरा दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान आज यानी 14 फरवरी को एक बार फिर Delhi कूच की कोशिश करेंगे। इसी को देखते हुए Delhi Traffic Police ने आज यानी बुधवार को भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। आज जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक, Tikri Border के एक किलोमीटर के इलाके को सील कर दिया गया है। इसके अलावा झरोड़ा बॉर्डर और ढांसा बॉर्डर के आसपास के ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया गया है। दिल्ली से जो लोग बहादुरगढ़, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम जाना चाहते हैं, उन्हें नजफगढ़-नांगलोई रोड, नजफगढ़-दौराला रोड़ और नजफगढ़-चावला रोड़ से हरियाणा में एंट्री करने की सलाह दी जा रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्विट कर ट्रैफिक की जानकारी दी है। ट्वीट में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली से हरियाणा जाने के लिए सभी वैकल्पिक सड़कों की जानकारी दी है।

गाजीपुर पर भारी जाम

बता दें, दिल्ली पुलिस में टिकरी बॉर्डर की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। 1 किलोमीटर पहले ही रास्ते को पूरी तरीके से सील कर दिया है, किसी भी व्हीकल को टिकरी बॉर्डर की तरफ जाने की इजाज़त दिल्ली पुलिस नहीं दे रही है। वहीं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के नीचे का हिस्सा भी पूरी तरह से बंद होने पर गाजीपुर बॉर्डर पर ऑफिस जाने के समय भारी जाम की स्थिति है। गाजीपुर फ्लाईओवर पर करीब हर लेन में पुलिस मौजूद है। इसका सीधा असर दिल्ली की तरफ जाने वाले ट्रैफिक पर पड रहा है।

दिल्ली के सभी बॉर्डर सील

टिकरी, सिंघु और झारोदा में हरियाणा के साथ दिल्ली की सीमाएं सील की गई हैं, ताकि किसान अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ राजधानी में प्रवेश ना कर सकें। वहीं उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाली चिल्ला और गाजीपुर सीमाओं को सील किया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स पर बैरिकेड्स, लोहे की कीलें और कंक्रीट के बैरिकेड्ट लगा दिए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से दिल्ली से बाहर निकलने के लिए लोनी, औचंदी, जोंती, पियाउ मनियारी और सफियाबाद के ट्रांजिट पॉइंट्स के इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

कल जख्मी हुए करीब 100 किसान

कल रात आंदोलन को विराम देने के बाद, किसान संगठनों ने कहा कि आज सुबह एक बार फिर वो दिल्ली के लिए आगे बढ़ेंगे। किसान संगठनों ने कहा कि ये हमारे सब्र की जीत है। किसानों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, कल करीब 100 प्रदर्शनकारी जख्मी हुए थे। वहीं, शंभू बॉर्डर की जो तस्वीर सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि कैसे बॉर्डर की एक तरफ किसान मौजूद हैं और दूसरी तरफ पुलिस के जवाब। वहीं, बीच में कंक्रीट और कटीले तारों की दीवार है। पंजाब- हरियाणा बोर्डर को जोड़ने वाली पुलिया पर सीमेंट की बेरिकेडिंग लगाकर हरियाणा पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बाल के जवान किसानों को ललकार रहे हैं, चेतवानी दे रहे हैं की वो हरियाणा की सीमा में दाखिल न हों। वहीं, दूसरी तरफ किसान अड़े हुए हैं की वो हर हाल में दिल्ली में जाना चाहते हैं।

दिल्ली में बदतर होगी ट्रैफिक की स्थिति

आने वाले दिनों में दिल्ली में, विशेषकर 100 से अधिक चेक पॉइंटों पर, ट्रैफिक की स्थिति और खराब होने की संभावना है। इस बीच, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने किसी भी संकट की स्थिति में यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर - 1095, 9971009001 और 9643322904 जारी किए हैं।