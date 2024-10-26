Delhi Pollution: घर बैठे ऐसे दे सकते हैं प्रदूषम को मात?

धूल-धुएं का गुबार दिल्ली की उत्सवी चमक को फीका करने पर आमादा है। लेकिन दिल्लीवालों को भी साफ हवा का हक है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है?

अच्छी सेहत बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ आपकी ढाल बन सकती है। हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाकर और खानपान में कुछ बदलाव करके आप घर बैठे प्रदूषण को मात दे सकते हैं, लिहाजा अच्छी सेहत के लिए जरुरी है कई अहम बातें।

कैसे दें प्रदूषण को मात?

- अपनी जीवनशैली अनुशासित बनाएं

- जब प्रदूषण कम हो, मौसम साफ हो... तब पैदल चलें, ज्यादा से ज्यादा साइकल का प्रयोग करें

- प्रदूषण के दौरान जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क लगाएं

- जब भी घर से बाहर निकलें आंखों पर चश्मा जरूर लगा लें

- घर में नियमित डस्टिंग करते रहें

- घर के बाहर सड़क को गीला करें, ताकि धूल के दूषित कण हवा में नहीं उड़ें।

- अपने घर, कार्यस्थल और आसपास की जगहों पर पेड़ लगाएं

- ज्यादा से ज्यादा नेचर के करीब रहें ताकि तनाव से बचा जा सके

- खाने में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी खाएं

- अपने आहार में डेयरी और मांस की मात्रा कम करें

खानपान में ये ध्यान रखना भी जरुरी है कि आप वो खाएं जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। ऐसे में कौन से फल और सब्जियां हैं, जहां ध्यान देना चाहिए?

क्या खाएं?

- आंवले को विटामिन सी का स्त्रोत है इसका सेवन करें

- हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं जो विटामिन्स व मिनरल्स समेत कई पोषक तत्व का स्त्रोत हैं

- काली मिर्च में भी विटामिन और मिनरल्स के गुण पाए जाते हैं इसका इस्तेमाल करें

- सेब को रेगुलर तौर पर खाया जाये तो माना जाता है कि ये फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने का काम करेगा।

- हल्दी एक पॉवरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो वायरल संक्रमण से लडने में सहायक है हल्दी का सेवन करें

बच्चे-बुजुर्ग क्या खाएं?

बच्चों और बुजुर्गों की इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से दिवाली पर बढ़ते प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर उनकी सेहत पर पड़ता है ऐसे में उनका ख्याल कैसे रखा जाए ये जानना भी बेहद जरुरी है। बच्चों और बुजुर्गों की डाइट में विटामिन सी को शामिल करें। आंखों को ताजे ठंडे पानी से दो तीन बार धोने को कहें। बिना मास्क पहने उन्हें घर से बाहर ना निकलने दें। बच्चों और बुजुर्गों की बॉडी हाइड्रेट रखें। उन्हें दिनभर में 6-7 गिलास पानी पीने की सलाह दें

फेस्टिव सीजन में प्रदूषण से खुद को और अपने परिवार को बचाने के ये कारगर उपाय हैं जिनके जरिए हम प्रदूषण की अपने घर में नो एंट्री कर सकते हैं।