दिल्ली में खतरनाक हवा में सांस लेना जारी, AQI गिरकर 334 पर पहुंचा 'बेहद खराब'

दिल्ली के कई इलाकों में कोहरे की मोटी परत छाई हुई है, जिससे शहर के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में चिंताजनक गिरावट आई है, जो 334 तक गिर गया है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डने दी चेतावनी

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चेतावनी दी है कि 'बहुत खराब' श्रेणी में एक्यूआई लंबे समय तक संपर्क में रहने पर श्वसन संबंधी बीमारियों के जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकता है, खासकर कमजोर समूहों को प्रभावित कर सकता है। इसके विपरीत, 'खराब' के रूप में वर्गीकृत एक्यूआई रीडिंग कई व्यक्तियों को लंबे समय तक सांस लेने में तकलीफ का कारण बन सकती है।

advertisement

AQI का पैमाना 0-50 तक 'अच्छा', 51-100 तक 'संतोषजनक', 101-200 तक 'मध्यम', 201-300 तक 'खराब', 301-400 तक 'बहुत खराब' तथा 401-500 तक 'गंभीर' होता है।

मौसम विज्ञानियों का अनुमान

मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में लगातार प्रदूषण सहित प्रतिकूल मौसमी स्थितियाँ जारी रहने की संभावना है, तथा रविवार तक वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में रहने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने संकेत दिया है कि वर्तमान वायु पैटर्न के कारण दिल्ली में तापमान मौसमी मानक से ऊपर बना हुआ है।

आईएमडी के अनुसार

आईएमडी के अनुसार, आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास गिर सकता है। वायु प्रदूषण और वर्तमान मौसम की स्थिति के हानिकारक प्रभावों के बीच निवासियों से आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया जाता है।

खराब होती वायु गुणवत्ता के जवाब में, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के वाहनों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी-1) के तहत धूल नियंत्रण पहल के तहत राजधानी में विभिन्न स्थानों पर पानी का छिड़काव करते देखा गया। इस प्रयास का उद्देश्य पर्यावरण में कण पदार्थ को कम करना और धूल प्रदूषण को कम करना है।

दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने नागरिकों से प्रदूषण कम करने के कई उपाय अपनाने का आग्रह किया है, जैसे कारपूलिंग, पटाखे या कचरा जलाने से बचना और प्रदूषण की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए ग्रीन दिल्ली ऐप का उपयोग करना।

इसके अलावा, सरकारी और निजी निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण नियमों को लागू करने के लिए टीमें तैनात की जाएंगी। आतिशी ने निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) कचरे को समय पर हटाने के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि यह कचरा पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे हानिकारक प्रदूषकों के उच्च स्तर में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

सड़क की धूल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पूरे शहर में, विशेष रूप से चिन्हित प्रदूषण वाले स्थानों पर, 200 एंटी-स्मॉग गन रणनीतिक रूप से तैनात की जाएंगी।