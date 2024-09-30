scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsभारतनिजी के एरिया मैनेजर ने आत्महत्या की, वर्क प्रेशर को जिम्मेदार ठहराया

निजी कंपनी के एरिया मैनेजर ने आत्महत्या की, वर्क प्रेशर को जिम्मेदार ठहराया

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक फाइनेंस कंपनी के एरिया मैनेजर ने आत्महत्या कर ली है। इसके पीछे कारण कंपनी द्वारा टारगेट पूरा करने का अत्यधिक दबाव बताया जा रहा है। एरिया मैनेजर ने अपनी जान देने से पहले पांच पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें दो अधिकारियों के नाम का जिक्र किया गया है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 30, 2024 18:04 IST

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक फाइनेंस कंपनी के एरिया मैनेजर ने आत्महत्या कर ली है। इसके पीछे कारण कंपनी द्वारा टारगेट पूरा करने का अत्यधिक दबाव बताया जा रहा है। एरिया मैनेजर ने अपनी जान देने से पहले पांच पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें दो अधिकारियों के नाम का जिक्र किया गया है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर लिखने तक कंपनी की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। 

advertisement

रिपोर्ट के अनुसार

यह घटना नवाबाद थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप नगर की है, जहां 34 वर्षीय तरुण सक्सेना एक फाइनेंस कंपनी में एरिया मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। उन पर लगातार टारगेट पूरा करने का दबाव डाला जा रहा था, और आरोप है कि उनके सीनियर अधिकारी उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी भी दे रहे थे।

तरुण को कुछ क्षेत्रों में लोन वसूली का काम सौंपा गया था, जिसमें तालबेहट, मोंठ और बड़ागांव जैसे इलाके शामिल थे। इन इलाकों में लोन लेने वाले ज्यादातर लोग किसान थे, जिनकी फसलें बारिश के कारण बर्बाद हो गई थीं, जिससे वे अपने लोन की किस्तें नहीं चुका पा रहे थे।

परिवार का दावा

तरुण के छोटे भाई गौरव सक्सेना ने बताया कि तरुण अपने पैसे लगाकर टारगेट पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। पिछले दो महीने से तरुण गौरव से भी पैसे उधार ले रहे थे। गौरव ने यह भी कहा कि तरुण को कंपनी के अधिकारियों द्वारा गाली-गलौज और नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती थी। रविवार को भी तरुण की सुबह 6 बजे कंपनी के अधिकारियों के साथ छुट्टी के दिन मीटिंग हुई थी, जहां उन्हें फिर धमकाया गया था। इन सब कारणों से तरुण तनाव में थे और उन्होंने यह कदम उठाया।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सुसाइड नोट बरामद कर लिया है, जिसमें तरुण ने कंपनी के दो अधिकारियों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने कहा है कि लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 30, 2024