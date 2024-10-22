Spam Calls से हैं परेशान? करना होगा बस ये काम?

Quick Heal ने धोखाधड़ी से बचाव के लिए एंटीफ्रॉड.एआई नामक एक समाधान पेश किया है क्विक हील टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने भारत का पहला ऑल-इन-वन धोखाधड़ी रोकथाम समाधान, AntiFraud.AI लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड, आईओएस और विंडोज प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, जो डिजिटल सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

एंटीफ्रॉड.एआई की शुरुआत

एंटीफ्रॉड.एआई की शुरुआत ऐसे समय में हुई है जब भारत में वित्तीय धोखाधड़ी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के अनुसार, जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच अकेले धोखाधड़ी के कारण ₹1,750 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ, जिसमें 740,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। क्विक हील के एंटीफ्रॉड.एआई को व्यापक धोखाधड़ी रोकथाम सुविधाओं के साथ इन चुनौतियों का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इस उत्पाद में कई तरह के नए उपकरण शामिल हैं जैसे कि धोखाधड़ी कॉल अलर्ट, बैंकिंग धोखाधड़ी अलर्ट और एक स्कैम प्रोटेक्शन फीचर जो फ़िशिंग प्रयासों का पता लगाने के लिए उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करता है।