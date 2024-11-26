इस तारीख के बाद नहीं अपडेट होगा आधार कार्ड

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने हाल ही में एक घोषणा की है जिसमें कहा गया है कि व्यक्तियों के पास 14 दिसंबर, 2024 तक बिना किसी शुल्क के अपना नाम, पता या जन्मतिथि सहित आधार विवरण अपडेट करने का अवसर है। यह सुविधाजनक प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन संचालित की जाती है, जिससे उपयोगकर्ता अपने घर बैठे ही अपनी जानकारी में आवश्यक अपडेट कर सकते हैं।

केंद्र सरकार सभी आधार कार्ड धारकों को हर 10 साल में कम से कम एक बार अपने आधार विवरण और दस्तावेजों को अपडेट करने की सलाह देती है।

आधार कार्ड अपडेट की अंतिम तिथि

अब से 14 दिसंबर 2024 तक आधार कार्डधारक myAadhaar पोर्टल के ज़रिए बिना किसी शुल्क के आसानी से अपनी जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि इस समयसीमा के बाद आधार केंद्रों पर ऑफ़लाइन अपडेट करने पर शुल्क देना होगा।

अपना आधार ऑनलाइन अपडेट करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

> myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं।

> लॉगिन बटन पर क्लिक करें, अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें, फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें।

> दस्तावेज़ अद्यतन विकल्प का चयन करें.

> दिशानिर्देश पढ़ें और अगला क्लिक करें.

> विवरण की सटीकता की पुष्टि करने वाले बॉक्स को चेक करें और अगला क्लिक करें।

> अपनी पहचान और पते के प्रमाण के दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें।

आपको ईमेल के माध्यम से एक सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) प्राप्त होगी, जिसका उपयोग आप अपने दस्तावेज़ अद्यतन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं।

बायोमेट्रिक अपडेट: बायोमेट्रिक जानकारी (जैसे आईरिस, फिंगरप्रिंट, मोबाइल नंबर या फोटोग्राफ) में परिवर्तन ऑफ़लाइन संसाधित किया जाना चाहिए।

एक बार के अपडेट: कृपया ध्यान दें कि जन्म तिथि और लिंग फ़ील्ड को केवल एक बार ही संपादित किया जा सकता है। आपकी समझ के लिए धन्यवाद।

ऑफ़लाइन प्रक्रिया

फॉर्म डाउनलोड करें: यूआईडीएआई वेबसाइट से आधार नामांकन/अद्यतन फॉर्म प्राप्त करें।

आधार केंद्र पर जाएं: भरे हुए फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधार नामांकन केंद्र या आधार नामांकन सेवा केंद्र पर जमा करें।

बायोमेट्रिक प्रस्तुति: यात्रा के दौरान बायोमेट्रिक डेटा प्रदान करें।

पावती पर्ची: अपने अनुरोध पर नज़र रखने के लिए अपना URN युक्त पर्ची प्राप्त करें।