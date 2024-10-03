दिवाली सेल: 50,000 में कौन सा इलेक्ट्रिक मिल रहा है

ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी बहुप्रतीक्षित "बिगेस्ट ओला सीजन सेल" की शुरुआत कर दी है, जिसमें ओला S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज पर बेहतरीन ऑफर मिल रहे हैं। ओला के समुदाय के सदस्यों को इस सेल में अर्ली एक्सेस दिया गया है। ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल ने X (पहले ट्विटर) पर इस सेल की घोषणा करते हुए कहा, "आज से @OlaElectric BOSS सेल हमारे अद्भुत समुदाय के लिए खुली है! शानदार ऑफर और एक्सक्लूसिव लाभ! ओला S1 स्कूटर की कीमत अब सिर्फ ₹49,999 से शुरू हो रही है!! यह सभी प्रोडक्ट्स, कीमतों और EVs का बॉस है।"

ओला S1 पर ऑफर्स

इस सेल में ओला S1 स्कूटर पर बड़ी छूट दी जा रही है, जिसकी शुरुआती कीमत अब ₹49,999 है, जो इलेक्ट्रिक वाहन (EV) के शौकीनों के लिए इसे बेहद आकर्षक विकल्प बनाता है। ओला इलेक्ट्रिक के आधिकारिक अकाउंट ने भी इस ऑफर पर जोर देते हुए कहा, "बॉस ने कॉल किया है, और आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। बिगेस्ट ओला सीजन सेल, ओला कम्युनिटी के लिए अर्ली एक्सेस। सिर्फ आज के लिए मान्य। ओला S1 को ₹49,999 से कम कीमत में पाएं।"

सेल में अतिरिक्त लाभ

इस सेल के तहत पूरे S1 रेंज में ₹21,000 तक के अतिरिक्त लाभ दिए जा रहे हैं, जिनमें शामिल हैं:

रेफरल प्रोग्राम और अतिरिक्त ऑफर

ओला इलेक्ट्रिक ने इस डील को और भी खास बनाते हुए रेफरल प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसमें जो ग्राहक नए खरीदारों को रेफर करेंगे, उन्हें ₹3,000 की छूट मिलेगी, जबकि रेफर किए गए ग्राहक को ओला S1 की खरीद पर ₹2,000 की छूट मिलेगी। टॉप 100 रेफरल देने वाले सदस्यों को ₹11,11,111 तक के पुरस्कार जीतने का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा, एक्सेसरीज़ पर भी विशेष ऑफर दिए जा रहे हैं।

ओला समुदाय के सदस्यों के लिए विशेष ऑफर

यह बिगेस्ट ओला सीजन सेल सिर्फ ओला के समुदाय के सदस्यों के लिए आज के दिन के लिए विशेष रूप से उपलब्ध है, जिसमें ओला S1 स्कूटर को बेहद प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर खरीदने का सुनहरा मौका है।