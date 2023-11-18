टीम इंडिया से सीखें निवेश के मंत्र अपने पोर्टफोलियो को बनाएं लचीला और अलग

भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह एक धर्म की तरह है, जो क्रिकेट विश्व कप 2023 को एक प्रमुख आयोजन बना देता है। भारतीय क्रिकेट टीम, जिसे अक्सर मेन इन ब्लू कहा जाता है, देश और दुनिया भर के लाखों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में एक खास जगह बना चुकी है। विश्व कप 2023 के लिए मेन इन ब्लू का मौजूदा सपना और उस ओर बढ़ना क्रिकेट प्रशंसकों को बेहद खुशी देने वाला है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा प्रदर्शन में निवेशकों के लिए भी बहुत कुछ सीखने वाली बात है, जिसे अपनाकर वह अपना म्‍यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मजबूत कर सकते हैं।

advertisement

हालांकि म्‍यूचुअल फंड क्रिकेट से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बीच एक दिलचस्प समानता दिख रही है।

लचीलापन और मौके के अनुसार ढल जाने की क्षमता

बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को बदलती बाजार स्थितियों के अनुकूल डिजाइन किया गया है। मौजूदा बाजार स्थिति के आधार पर, उनके पास इक्विटी और डेट दोनों विकल्पों में निवेश करने की सुविधा है। इसी तरह, भारतीय क्रिकेट टीम ने खेल के अलग अलग फॉर्मेट - टेस्ट से लेकर एक दिवसीय (वनडे) और रोमांचक टी-20 सभी प्रारूप में खुद को ढालने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। लचीलेपन के साथ, मेन इन ब्लू यानी टीम इंडिया अलग अलग परिस्थितियों में जीतने के लिए अपनी रणनीतियों को अपना रही है और और उसी अनुसार छाल रही है।

Also Read: Rapid Rail में कैसे एक क्लिक से करें टिकट बुक

जोखिम प्रबंधन

प्रशांत पिंपले, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर- फिक्‍स्‍ड इनकम, बड़ौदा बीएनपी परिबा म्यूचुअल फंड के मुताबिक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का लक्ष्य अपने पोर्टफोलियो आवंटन को गतिशील रूप से समायोजित करके जोखिम और रिटर्न को संतुलित करना है। इसी तरह, भारतीय क्रिकेट टीम हर मैच के लिए सबसे बेहतर टीम संयोजन का चयन करके जोखिम का प्रबंधन करती है। टीम मैनेजमेंट पिच की स्थिति, मौसम और विपक्षी टीम की ताकत और कमजोरियों जैसे बातों पर विचार करता है। और उसी के आधार पर टीम अलग-अलग मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करती है, चाहे वह मोटेरा (अहमदाबाद) की उछाल भरी पिच पर खेल रही हो या ईडन गार्डन्स (कोलकाता) की टर्निंग पिच पर।

दृढ़ निश्चय

बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सबसे प्रमुख प्रयास लंबी अवधि में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न (जोखिम समायोजित रिटर्न) प्रदान करना है। इसी तरह, भारतीय क्रिकेट टीम का लक्ष्य समर्पण है। सभी फॉर्मेट और विभिन्न टीमों के खिलाफ उच्च स्तर पर प्रतियोगिता करने की उनकी क्षमता निरंतरता की उनकी इच्छा को दिखाती है।

बहुमुखी प्रतिभा

बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में इक्विटी और डेट के बीच स्विच करने की क्षमता होती है। भारतीय क्रिकेट टीम भी खेल के अलग अलग फॉर्मेट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के कारण बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करती है। इसमें शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों से लेकर तेज गेंदबाज और स्पिनर तक शामिल हैं। जहां विविधता टीम की क्षमताओं में गहराई जोड़ती है, वहीं खेल की सराहना करने वाले खिलाड़ियों का चयन भी जीतने में मदद करता है।

advertisement

निर्णय लेने की क्षमता

भारतीय क्रिकेट टीम और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड दोनों ही सूचित निर्णय लेने पर भरोसा करते हैं। जबकि फंड मैनेजर निवेश निर्णय लेने के लिए डेटा और विश्लेषण का उपयोग करते हैं, टीम मैनेजमेंट और कप्तान डेटा एनालिटिक्स और खुद की गहरी समझ का उपयोग करके खिलाड़ियों और विरोधियों की ताकत और कमजोरियों के आधार पर रणनीति बनाते हैं।

दीर्घकालिक लक्ष्य

बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में निवेश का लक्ष्य दीर्घकालिक यानी लॉन्‍ग टर्म के लिए होता है। इसी तरह, भारतीय क्रिकेट टीम की सोच व्यक्तिगत मैचों से आगे बढ़कर दीर्घकालिक विकास तक फैला हुआ है। वे युवा प्रतिभाओं को निखारने और भविष्य के लिए एक मजबूत टीम बनाने में निवेश करते हैं। मौजूदा क्रिकेट विश्व कप के तुरंत बाद, टीम का ध्यान जून 2024 में होने वाले टी20 विश्व कप पर केंद्रित हो जाएगा।

प्रकाश पिंपले कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम की यात्रा एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के समान है, क्योंकि वे परिस्थितियों के अनुसार खुद को अनुकूल करने की क्षमता, जोखिम प्रबंधन, स्थिरता, बहुमुखी प्रतिभा, डेटा-संचालित निर्णय लेने और दीर्घकालिक सोच के सामान्य लक्षण साझा करते हैं।

advertisement

जिस तरह बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का लक्ष्य संतुलित जोखिम के साथ सबसे अच्‍छा रिटर्न प्रदान करना है, उसी तरह भारतीय क्रिकेट टीम रणनीतियों में सामंजस्य बिठाकर अपना सबसे अच्‍छा प्रदर्शन करने की इच्छा रखती है। द मेन इन ब्लू सिर्फ एक क्रिकेट टीम से कहीं अधिक है, वे परंपरा और नए विचारों के बीच संतुलन के प्रमाण हैं, और वे अपने असाधारण प्रदर्शन से लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं।