scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsअर्थव्यवस्था48 लाख से ज्यादा शादियां इकोनॉमी फूंकेगी नई जान!

48 लाख से ज्यादा शादियां इकोनॉमी फूंकेगी नई जान!

नवरात्र की शुरुआत के साथ ही अक्टूबर में दीवाली तक फेस्टिव सीजन का माहौल बना रहेगा। इस महीने त्योहार और नवंबर-दिसंबर में देश भर में होने वाली 48 लाख से ज्यादा शादियों से इकॉनमी को जबरदस्त बूस्टर डोज मिलने का भरोसा है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 3, 2024 08:00 IST

नवरात्र की शुरुआत के साथ ही अक्टूबर में दीवाली तक फेस्टिव सीजन का माहौल बना रहेगा। इस महीने त्योहार और नवंबर-दिसंबर में देश भर में होने वाली 48 लाख से ज्यादा शादियों से इकॉनमी को जबरदस्त बूस्टर डोज मिलने का भरोसा है। दरअसल, त्योहार और शादी दोनों ही मौकों पर अर्थव्यवस्था के सभी छोटे बड़े सेगमेंट्स को ग्राहकों की खरीदारी का फायदा मिलता है। 

advertisement

कौन से सेक्टर्स? 

-ऑटोमोबाइल्स
-कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स
-गारमेंट
-ज्वैलरी
-गिफ्ट 
खाने-पीने के आइटम्स की मांग बढ़ जाती है

त्योहार में इन सबके अलावा घर-दुकान समेत प्रॉपर्टी की भी जमकर बिक्री होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक कैपिटल एक्सपेंडीचर के अलावा इस साल त्योहारी सीजन में ग्रामीण इलाके में जबरदस्त डिमांड रह सकती है। इसके असर से 2024-25 की दूसरी छमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट सात फीसदी से ज्यादा रह सकता है।

PM मोदी ने भी रविवार को मन की बात में त्योहारों के दौरान मेक इन इंडिया के तहत लोगों से देश में बने सामान खरीदने की अपील की है। माना जा रहा है कि इससे भी खरीदारी बढ़ेगी और लोग देश में बने सामानों को खरीदने के लिए खुलकर खर्च करेंगे। PM ने इस बार फिर से कहा कि केवल मिट्टी के दीये खरीदना ही वोकल फॉर लोकल नहीं है। उन्होंने लोगों से सभी तरह के लोकल प्रॉडक्ट्स को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। जानकारों का मानना है प्रधानमंत्री की इस अपील से त्योहार के दौरान चीन में बने गिफ्ट आइटम्स और दूसरी तरह के सामानों के आयात में भी कमी आएगी। त्योहारों के बाद शादियों का मौसम शुरु हो जाएगा। 

12 नवंबर से शुरु होने वाले इस वेडिंग सीजन में देश भर में 48 लाख से ज्यादा शादियां होने का अनुमान है । इनमें करीब छह लाख करोड़ के कारोबार होने का अनुमान है। शादी में सामानों की खरीदारी के साथ कैटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बाजा-लाइट, सजावट, वीडियोग्राफी जैसे कई सेगमेंट्स के कारोबार में भी बढ़ोतरी होती है। इस बार तेजी की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि रबी के साथ खरीफ सीजन में भी रिकार्ड उत्पादन की उम्मीद से ग्रामीण इलाके से त्योहार में जबरदस्त खरीदारी की उम्मीद की जा रही है। इस बार त्योहारी सीजन में पिछले साल के सीजन के मुकाबले ज्वैलरी खरीदारी में 20 परसेंट तक की बढ़ोतरी हो सकती है। टीवी, फ्रिज और दूसरे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बिक्री में सामान्य महीनों से 40 फीसदी तक ज्यादा बिक्री का अनुमान है। कीमत में तेजी के बावजूद रियल एस्टेट कंपनियां भी नवरात्रि और दिवाली पर बिक्री में 15 परसेंट तक का इजाफा देख रही हैं।

कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर इस बार का फेस्टिव सीजन गुड न्यूज की भरमार लेकर आ रहा है। इस बार छोटे बड़े हर तरह के सामान की बिक्री में तेजी आने का अनुमान है।

advertisement
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 3, 2024