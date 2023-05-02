GoFirst ने बैंकरप्सी के लिए आवेदन किया है। वाडिया ग्रुप के स्वामित्व वाली इस एयरलाइंस पर ऑयल मार्केटिंग कपंनियों का काफी बकाया था। इसके अलावा

वित्तीय संकट से जूझ रही इस एयरलाइंस के करीब 50 प्रतिशत से ज्यादा विमान नॉन ऑपरेशनल थे क्योंकि एयरलाइंस को Pratt & Whitney engines की सप्लाई भी नहीं हो रही थी।

GoFirst एयरलाइंस के पास करीब 9 प्रतिशत एयर पैसेंजर में हिस्सेदारी थी। जेट एयरवेज के बाद ये एक बड़ी निजी एयरलाइंस है जिसने बैंकरप्सी के लिए आवेदन किया है।