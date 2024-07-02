scorecardresearch
Yashoda Super Speciality Hospital ने AI स्मार्टकेयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम किया लॉन्च

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jul 2, 2024 14:35 IST
डॉक्टर्स डे के मौके पर, इस पहल का उद्देश्य प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव देखभाल को बढ़ावा देना है
Yashoda Super Speciality Hospital की ओर से नई पहल की गई है, जिसका फायदा सीधा मरीजों होता हुआ दिख सकता है। यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की कौशाम्बी ब्रांच में अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए 'SmartCare Monitoring Program' लॉन्च किया गया है। डोज़ी की 'मेड-इन-इंडिया' तकनीक के जरिए गैर-ICU वार्डों में मरीजों के महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी की जा सकेगी, जिससे चिकित्सा सुरक्षा में सुधार होगा। डोज़ी भारत का पहला AI-आधारित कांटेक्टलेस रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग (RPM) और अर्ली वॉर्निंग सिस्टम (EWS) है। भारत सरकार के समर्थन से डोज़ी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा तंत्र की दिशा में अग्रसर कदम है। डॉक्टर्स डे के मौके पर,  इस पहल का उद्देश्य प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव देखभाल को बढ़ावा देना है। डोज़ी की AI-आधारित कांटेक्टलेस रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग (RPM) और अर्ली वॉर्निंग सिस्टम (EWS) को सभी वार्ड बेड्स में शामिल किया जा रहे है, जिसके चलते अस्पताल इलाज के मामले में और बेहतर हो सकेगा। डोज़ी की एआई समाधान को 'स्मार्टकेयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम' में शामिल करके, यशोदा अस्पताल, कौशाम्बी अपने डिजिटल सफर में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। डोज़ी के जरिए स्वास्थ्यकर्मी हृदयगति, श्वसन दर, रक्तचाप, एसपीओ2 स्तर, तापमान और ईसीजी जैसे मरीजों की खास निगरानी में मदद मिलेगा।

डोज़ी की अर्ली वॉर्निंग सिस्टम 

डोज़ी की अर्ली वॉर्निंग सिस्टम (EWS) महत्वपूर्ण संकेतों की प्रवृत्तियों को ट्रैक करती है और स्वास्थ्य संभावित चिकित्सा गिरावट का जल्दी पता लगाने और समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप की अनुमति देती है। यह तकनीक मरीजों की सुरक्षा, चिकित्सा परिणामों और संचालन कुशलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के चेयरमैन डॉ. पी एन अरोड़ा ने कहा है की "हमारा मुख्य ध्यान मरीजों को बेहतर सुरक्षा और देखभाल देना है। डोज़ी के उन्नत तकनीक और एआई-चालित समाधानों के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्यकर्मियों को वास्तविक समय में मरीजों के महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करने की क्षमता प्रदान कर रहे हैं। इस दौरान अस्पताल की प्रबंध निदेशक डॉ. उपासना अरोड़ा भी मौजूद थी।

यशोदा अस्पताल के साथ साझेदारी

डोज़ी के सीटीओ और सह-संस्थापक गौरव पर्चानी ने कहा है की इस तकनीक से AI-चालित अर्ली वॉर्निंग सिस्टम (EWS) समय पर देखभाल और आपातकाल की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसका लक्ष्य है कि हर बेड डोज़ी बेड हो और मरीज की सुरक्षा को प्राथमिकता मिले। डोज़ी की अनूठी मॉनिटरिंग सिस्टम का अस्पताल के संचालन में सहज एकीकरण स्वास्थ्य सेवा वितरण में महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित करता है। यह पहल अस्पताल की स्वास्थ्य उत्कृष्टता और उसके मरीजों और हितधारकों की बदलती जरूरतों के प्रति उत्तरदायित्व को दर्शाती है।

यशोदा अस्पताल के बारे में

यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, कौशाम्बी Delhi-NCR में एक प्रमुख 300-बेड का स्वास्थ्य संस्थान है। NABH और NABL के जरिए मान्यता मिली हुई है। अस्पताल हृदय रोग, एंडोक्रिनोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, रीनल ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी सहित सुपर स्पेशलिटी सेवाए प्रदान करता है। यशोदा अस्पताल का एक अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब और महत्वपूर्ण देखभाल इकाइयाँ जैसे MICU, SICU, CCU, RICU, PICU और NICU हैं, जो उच्चतम गुणवत्ता की चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करती हैं। टीम में 250 से अधिक विशेषज्ञ, 200 से अधिक नर्सें और 100 से अधिक पैरामेडिक्स शामिल हैं। YSSHK यशोदा मेडिसिटी के साथ विस्तार कर रहा है, जो इंदिरापुरम में 1200-बेड की इकाई है, और ग्रेटर नोएडा-वेस्ट में 300-बेड की इकाई है।

Jul 2, 2024