'भारी शुल्क' के कारण भारत के कारण ट्रेड निलंबित: पाकिस्तान के विदेश मंत्री

भारत यह कहता रहा है कि वह पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है, जबकि इस बात पर जोर देता है कि इस तरह के संबंधों के लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त माहौल बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच तनावपूर्ण संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसका मुख्य कारण कश्मीर मुद्दा और पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 20, 2024 09:24 IST
पाकिस्तान के मंत्री इशाक डार

Pakistan के मंत्री Ishaq Dar ने कहा है कि पुलवामा हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान से आयात पर "भारी शुल्क" लगाने के कारण 2019 से इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच व्यापार संबंध निलंबित हैं। शनिवार को नेशनल असेंबली को सौंपे गए एक लिखित जवाब में, डार, जो उप प्रधान मंत्री का पद भी संभाल रहे हैं, ने कहा: "भारत ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से आयात पर 200 प्रतिशत शुल्क लगाने का फैसला किया, कश्मीर बस सेवा को निलंबित कर दिया और नियंत्रण रेखा के पार व्यापार को निलंबित कर दिया।" डॉन अखबार के अनुसार, डार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सांसद शर्मिला फारुकी के एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने पड़ोसी देशों, खासकर भारत के साथ पाकिस्तान के संबंधों में व्यापार चुनौतियों के बारे में जानकारी मांगी थी। मार्च में, लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, डार ने भारत के साथ व्यापार गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए पाकिस्तान के व्यापारिक समुदाय की उत्सुकता पर प्रकाश डाला। हालांकि, बाद में उनके कार्यालय ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के पास भारत के साथ व्यापार संबंधों को फिर से शुरू करने की कोई योजना नहीं है, जो 2019 से "अस्तित्वहीन" है।

Also Read: Bankrupt Pakistan: कंगाल पाकिस्तान में सरकारी कंपनियां बिकने के कगार पर

भारतीय संसद द्वारा

5 अगस्त, 2019 को भारतीय संसद द्वारा अनुच्छेद 370 को निलंबित करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने संबंधों को कम कर दिया, एक ऐसा निर्णय जिसके बारे में इस्लामाबाद का मानना था कि इसने पड़ोसियों के बीच बातचीत करने के माहौल को कमजोर कर दिया। डार ने शनिवार को कहा, "हमने भारत के साथ जम्मू-कश्मीर के मुख्य मुद्दे सहित सभी लंबित मुद्दों को हल करने के लिए लगातार रचनात्मक जुड़ाव और परिणाम-उन्मुख बातचीत की वकालत की है..." विदेश मंत्री ने कहा कि "अब यह जिम्मेदारी दिल्ली पर है कि वह शांति और बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कदम उठाए।" भारत यह कहता रहा है कि वह पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है, जबकि इस बात पर जोर देता है कि इस तरह के संबंधों के लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त माहौल बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच तनावपूर्ण संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसका मुख्य कारण कश्मीर मुद्दा और पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद है।

