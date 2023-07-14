टेस्ला को आयात शुल्क में छूट नहीं : रेवेन्यु सेक्रेटरी

scorecardresearch
बिज़नेस टुडे को सरकारी सूत्रों ने बताया कि टेस्ला और सरकार के बीच प्रस्तावित निवेश पर अभी भी बातचीत जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कार निर्माता के साथ बातचीत कर रहा है।

Jul 14, 2023
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माता टेस्ला के लिए सीमा शुल्क माफी के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, ''फिलहाल यह विचाराधीन नहीं है।''

बिज़नेस टुडे को सरकारी सूत्रों ने बताया कि टेस्ला और सरकार के बीच प्रस्तावित निवेश पर अभी भी बातचीत जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कार निर्माता के साथ बातचीत कर रहा है। 

मई में टेस्ला के अधिकारियों के साथ चर्चा में, सरकार ने उनसे भारत में एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए अधिक ठोस प्रस्ताव देने के लिए कहा था। लेकिन टेस्ला पहले पूरी तरह से निर्मित कार यूनिट्स पर आयात शुल्क में महत्वपूर्ण कटौती की मांग कर रहा था, जो वर्तमान में 100% है।

इससे पहले रॉयटर्स की रिपोट्स के अनुसार , एलोन मस्क की टेस्ला 500,000 कारों की वार्षिक क्षमता वाली एक स्थानीय फैक्ट्री स्थापित करने के लिए भारत सरकार के साथ चर्चा कर रही है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपये हो सकती है।

मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात भी की थी। हालांकि टेस्ला की चीन में फैक्ट्री है। लेकिन  टेस्ला भी बाकी कंपनियों की तरह भारत में चाइन प्लस वन के तहत अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता है।

Jul 14, 2023