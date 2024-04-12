scorecardresearch
TCS Results Live: चौथी तिमाही में 9% बढ़कर 12,434 करोड़ रुपये हुआ प्रॉफिट

एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी का शुद्ध लाभ 9 फीसदी बढ़कर 45,908 करोड़ रुपये हो गया। शुक्रवार को बीएसई पर टीसीएस का शेयर 0.45 फीसदी बढ़कर 4,000.30 रुपये पर बंद हुआ, जबकि बेंचमार्क में 1.06 फीसदी की गिरावट आई थी।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 12, 2024 18:31 IST
देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी TCS ने शुक्रवार को बताया कि मार्च तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 9.1 फीसदी बढ़कर 12,434 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल जनवरी-मार्च की अवधि में टाटा समूह की कंपनी का कर-पश्चात लाभ 11,392 करोड़ रुपये था। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी का शुद्ध लाभ 9 फीसदी बढ़कर 45,908 करोड़ रुपये हो गया।

मार्च तिमाही में इसका राजस्व साल-दर-साल 3.5 फीसदी बढ़कर 61,237 करोड़ रुपये हो गया। इसका परिचालन लाभ मार्जिन 1.50 फीसदी बढ़कर 26 फीसदी हो गया। शुक्रवार को बीएसई पर टीसीएस का शेयर 0.45 फीसदी बढ़कर 4,000.30 रुपये पर बंद हुआ, जबकि बेंचमार्क में 1.06 फीसदी की गिरावट आई थी।

Abhishek
Apr 12, 2024