scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारMahua Moitra के साथ तस्वीरें वायरल होने पर Shashi Tharoor की सफाई

Mahua Moitra के साथ तस्वीरें वायरल होने पर Shashi Tharoor की सफाई

थरूर ने ऑनलाइन ट्रोल्स निंदा करते हुए कहा कि वह ट्रोल्स को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता लोगों के लिए काम करना है. बता दें कि इससे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी बीजेपी की 'ट्रोल सेना' पर उनकी निजी तस्वीरें प्रसारित करने का आरोप लगा चुकी हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 23, 2023 18:41 IST
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने TMC सांसद महुआ मोइत्रा के साथ वायरल हो रहीं अपनी तस्वीरों को लेकर बयान दिया है
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने TMC सांसद महुआ मोइत्रा के साथ वायरल हो रहीं अपनी तस्वीरों को लेकर बयान दिया है

कांग्रेस सांसद Shashi Tharoor ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद Mahua Moitra के साथ वायरल हो रहीं अपनी तस्वीरों को लेकर बयान दिया है। थरूर ने तस्वीरें वायरल करने की हरकत को निम्न स्तर की राजनीति बताया है। थरूर ने दावा किया है कि तस्वीरें एक बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान ली गई थीं। उन्होंने कहा,'फोटो को जानबूझकर इस तरह से पेश किया जा रहा है कि वह किसी गुप्त मीटिंग के फोटो हों। उन्होंने यह भी कहा कि महुआ मोइत्रा उनसे उम्र में कई साल छोटी हैं और वह उन्हें बच्चे की तरह देखते हैं। थरूर ने केरल के कोट्टायम में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि फोटो वायरल करना बेहद निम्न स्तर की राजनीति है। उन्होंने कहा,'फोटो जन्मदिन सेलिब्रेशन के मौके पर ली गईं। लेकिन मेरे लिए वह बच्ची जैसी ही हैं। वह मुझसे 10 से 20 साल छोटी हैं। थरूर के कहा कि जन्मदिन की सेलिब्रेशन पार्टी में 15 लोग मौजूद थे। मेरी बहन को भी आमंत्रित किया गया था, और वह उपस्थित भी थीं। हालाँकि, कुछ लोगों ने जानबूझकर दूसरों को हटा दिया और फोटो को गुप्त मीटिंग की तरह प्रस्तुत किया. जो भी सोच रहा है कि तस्वीरें गुप्त मीटिंग की हैं, उसे यह भी सोचना चाहिए कि फोटो किसने खींची होंगी।

advertisement

Also Read: Pakistan से 24 साल पहले भारत आया शख्स निकला जासूस

थरूर बोले- ट्रोल्स पर ध्यान नहीं देता

थरूर ने ऑनलाइन ट्रोल्स निंदा करते हुए कहा कि वह ट्रोल्स को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता लोगों के लिए काम करना है. बता दें कि इससे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी बीजेपी की 'ट्रोल सेना' पर उनकी निजी तस्वीरें प्रसारित करने का आरोप लगा चुकी हैं।

वायरल हो रही तस्वीर 
वायरल हो रही तस्वीर 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 23, 2023