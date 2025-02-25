scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsकारोबारमुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान! असम में 50,000 करोड़ का निवेश करेगी RIL; AI डेटा सेंटर, मेगा फूड पार्क सहित ये है पूरा प्लान

मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान! असम में 50,000 करोड़ का निवेश करेगी RIL; AI डेटा सेंटर, मेगा फूड पार्क सहित ये है पूरा प्लान

अंबानी ने कहा कि वो एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा सेंटर, कंप्रेस बायोगैस का वर्ल्ड क्लास हब, मेगा फूड पार्क, एक 7 स्टार ओबेरॉय होटल स्थापित करेंगे और रिलायंस रिटेल स्टोर की संख्या दोगुनी करेंगे।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 25, 2025 15:07 IST

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने कहा कि रिलायंस ग्रुप अगले पांच साल में अपना निवेश चार गुना बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपये कर देगा। 

अंबानी ने कहा कि वो एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा सेंटर, कंप्रेस बायोगैस का वर्ल्ड क्लास हब, मेगा फूड पार्क, एक 7 स्टार ओबेरॉय होटल स्थापित करेंगे और रिलायंस रिटेल स्टोर की संख्या दोगुनी करेंगे।

advertisement

मुकेश अंबानी ने एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट में कहा कि रिलायंस असम में एआई-रेडी डेटा सेंटर स्थापित करेगा जिससे छात्रों को एआई-सहायक शिक्षकों से लाभ मिलेगा। इसके अलावा एआई-सहायक डॉक्टरों से मरीजों को फायदा होगा। एआई-सहायता प्राप्त किसानों से कृषि को लाभ होगा। और AI असम के युवाओं को घर से सीखने और घर से कमाई करने में मदद करेगा।

अंबानी ने कहा कि साल 2018 में हुए पिछले शिखर सम्मेलन में, रिलायंस ने राज्य में 5,000 करोड़ रुपये के निवेश की बात कही थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 12000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

सरकार की नई नीति के अनुरूप रिलायंस असम को परमाणु एनर्जी सहित क्लीन और ग्रीन एनर्जी का केंद्र बनाएगी। रिलायंस असम में बंजर भूमि पर कंप्रेस बायोगैस के दो विश्व स्तरीय केंद्र बनाएगा जिससे सालाना 8 लाख टन क्लीन बायोगैस का उत्पादन होगा, जो हर दिन 2 लाख यात्री वाहनों को ईंधन देने के लिए पर्याप्त है।

मुकेश अंबानी की रिलायंस ग्रुप एक मेगा फूड पार्क भी बनाएगी, जिससे असम की प्रचुर कृषि और बागवानी उपज की वैल्यू बढ़ेगी। अंबानी ने कहा कि हमने कैंपा के लिए असम में पहले से ही एक विश्व स्तरीय बॉटलिंग प्लांट और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की एक सीरीज स्थापित की है।

इसके अलावा असम में हाई एंड हॉस्पिटैलिटी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, रिलायंस राज्य के केंद्र में एक शानदार, 7 स्टॉर ओबेरॉय होटल का निर्माण करेगा।

रिलायंस रिटेल स्टोर्स की संख्या होगी डबल

मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस अगले पांच साल में देश में रिलायंस रिटेल स्टोर्स की संख्या को लगभग 400 से दोगुना कर 800 करेगा।

रिलायंस के इन  पांच पहलों से असम के युवाओं के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन, अपने 'स्वदेश' स्टोर्स के साथ, 'ग्रीन गोल्ड' या बांस और प्रसिद्ध रेशम उद्योग के केंद्र, सुआलकुची को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग करेगा।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Feb 25, 2025