Newsकारोबारदेश के इन शहरों में घर खरीदना हुआ महंगा, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान!

देश के इन शहरों में घर खरीदना हुआ महंगा, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान!

नाइट फ्रैंक की हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के प्राइम रेजिडेंशियल मार्केट्स ने एशिया-पैसिफिक यानी APAC क्षेत्र में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। दरअसल, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु ने लग्जरी रियल एस्टेट के क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन करके भारत के प्रॉपर्टी मार्केट को ऊंची छलांग लगाने में मदद की है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 23, 2024 09:41 IST

नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट 'Quality Life-ing: Mapping Prime Residential Hotspots' में दावा किया गया है कि भारत अब वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों के साथ APAC क्षेत्र में उभरते हुए मार्केट्स में गिना जा रहा है। भारत की मजबूत इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ ने इसे लग्जरी रियल एस्टेट के लिए एक आकर्षक बाजार बना दिया है।

नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट 'Quality Life-ing: Mapping Prime Residential Hotspots' में दावा किया गया है कि भारत अब वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों के साथ APAC क्षेत्र में उभरते हुए मार्केट्स में गिना जा रहा है। भारत की मजबूत इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ ने इसे लग्जरी रियल एस्टेट के लिए एक आकर्षक बाजार बना दिया है।

एशिया-पैसिफिक में प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की कीमतों में लगातार 6 तिमाहियों से इजाफा हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं देश के सबसे महंगे और बड़े रियल एस्टेट मार्केट मुंबई की जिसने APAC में प्राइम प्रॉपर्टी प्राइस ग्रोथ के मामले में तीसरा स्थान हासिल किया है। जुलाई-सितंबर तिमाही में मुंबई में प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की कीमतों में साढ़े 11 परसेंट का सालाना इजाफा हुआ है।

रिपोर्ट में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में घरों की औसत कीमत 953 डॉलर प्रति वर्ग फीट है। यहां पर दस लाख डॉलर में करीब 103 वर्ग मीटर प्राइम प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है।
देश की कमर्शियल कैपिटल के बाद बात करते हैं इसकी राजधानी दिल्ली की जिसने APAC में प्राइम प्रॉपर्टी प्राइस ग्रोथ के मामले में पांचवां स्थान हासिल किया है। यहां पर कीमतों में साढ़े 6 परसेंट की ग्रोथ दर्ज की गई है। दिल्ली में घरों की औसत कीमत 452 डॉलर प्रति वर्ग फीट है। दिल्ली NCR में प्राइम प्रॉपर्टी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। 

इसके बाद अगर बात करें बेंगलुरु की तो इसने APAC में प्राइम प्रॉपर्टी प्राइस ग्रोथ के मामले में सातवां स्थान हासिल किया है। यहां पर कीमतों में 4.8 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। बेंगलुरु में औसत कीमत 255 डॉलर प्रति वर्ग फीट है। इस बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह है कि भारत अब केवल एक ऑफशोरिंग हब नहीं रहा बल्कि AI और ब्लॉकचेन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बड़ा सेंटर बन चुका है। 

APAC में भारत की नई पहचान बन चुकी है क्योंकि यहां पर होम ओनरशिप रेट 87 फीसदी है। जो सिंगापुर के 90 परसेंट और वियतनाम के 88 फीसदी के बाद तीसरा सबसे ज्यादा है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया-पैसिफिक क्षेत्र लग्जरी प्रॉपर्टी निवेश के लिए सबसे बेहतर जगह बनता जा रहा है। भारत के अलावा सिंगापुर, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी प्राइम रेजिडेंशियल हॉटस्पॉट्स में शामिल हैं।

