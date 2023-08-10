RBI ने UPI lite पर बिना पिन लिमिट 500 रुपये की

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को UPI लाइट की लेनदेन सीमा 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी। UPI लाइट का इस्तेमाल अब आप 500 रूपये तक कर सकेंगे। शुरुआत में यह 200 रुपये थी.

Also Read: RBI ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया

advertisement

इनके अलावा, आरबीआई ने कहा कि वह यूपीआई लाइट के माध्यम से नियर-फील्ड तकनीक का उपयोग करके यूपीआई में ऑफ़लाइन भुगतान शुरू करेगा।

UPI लाइट ऐप डाउनलोड करना होगा

उपयोगकर्ताओं को एक UPI लाइट-सक्षम ऐप डाउनलोड करना होगा, जैसे BHIM, Google Pay, PhonePe, Paytm, आदि। एक बार ऐप इंस्टॉल हो जाने के बाद, उपयोगकर्ता एक UPI लाइट आईडी बना सकते हैं और अपने UPI लाइट बैलेंस में पैसे जोड़ सकते हैं।आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि यह एआई-सक्षम तकनीक का उपयोग करके संवादात्मक भुगतान के माध्यम से लेनदेन की अनुमति देगा, यूपीआई लाइट का उपयोग करके गैर-इंटरनेट स्थानों में लेनदेन करेगा।