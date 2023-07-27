Myntra ने 50 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया

लोकप्रिय शॉपिंग ऐप Myntra ने करीब 50 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी ने कहा कि रिस्ट्रक्चरिंग के तहत कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। सूत्रों के मुताबिक 26 जुलाई को एक नियोजित टाउन हॉल के दौरान एक आधिकारिक घोषणा किए जाने की संभावना है।

मिंत्रा जिन कुछ प्रसिद्ध ब्रांडों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है उनमें रोडस्टर, एचआरएक्स और मास्ट एंड हार्बर शामिल हैं, जो प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांडों में से एक रहे हैं। हाल के वर्षों में, Myntra ने अपने संग्रह में 20 से अधिक 'मास्टर ब्रांड' पेश किए हैं। कर्मचारियों की छंटनी का फैसला मनोहर कामथ के कंपनी छोड़ने के तीन महीने बाद आया है। Myntra को भारत के संतृप्त फैशन बाजार में AJIO, Nykaa और Tata CLiQ जैसे अन्य फैशन ईकॉमर्स खिलाड़ियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। Inc42 के 'इंडियन स्टार्टअप लेऑफ ट्रैकर' के अनुसार, फरवरी 2022 से 100 से अधिक स्टार्टअप ने 28,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है।