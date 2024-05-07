Microsoft ने Hyderabad में 267 करोड़ रुपये में खरीदी 48 एकड़ जमीन
माइक्रोसॉफ्ट की भारत में अपने डेटा सेंटर कारोबार का विस्तार करने की बड़ी योजना है और वह इस क्षेत्र में सबसे बड़े डेटा सेंटरों में से एक का विकास करेगी।
रिपोर्ट के अनुसार, Microsoft Corporation ने हाल ही में 48 एकड़ जमीन खरीदी है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी इस क्षेत्र में अपने डेटा सेंटर का विस्तार करने की योजना बना रही है, और डेटा सेंटर के मौजूदा नेटवर्क में और इजाफा करेगी।
रिपोर्ट के अनुसार
डेटा एनालिटिक्स फर्म प्रॉपस्टैक के एक दस्तावेज के हवाले से द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में हैदराबाद में 48 एकड़ जमीन खरीदी है। इस सौदे की कीमत करीब 267 करोड़ रुपये है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भूमि भूमि एग्रीगेटर साईं बालाजी डेवलपर्स से खरीदी गई थी।
डेटा सेंटर
हैदराबाद
कथित तौर पर यह संपत्ति Hyderabad मुख्य शहर से 40 किलोमीटर दूर है और कंपनी ने इस जमीन के लिए प्रीमियम का भुगतान किया है। माइक्रोसॉफ्ट के पास पहले से ही पुणे, मुंबई और चेन्नई में डेटा सेंटर क्षेत्रों का एक नेटवर्क है, जो पिछले पांच वर्षों से चालू है। सूत्र ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेटा सेंटर व्यवसाय के लिए हैदराबाद में दो और ज़मीनें खरीदी हैं। माइक्रोसॉफ्ट बेंगलुरु और नोएडा के अलावा हैदराबाद में भी भारत विकास केंद्र संचालित करता है, जो इसका मुख्य परिसर है।