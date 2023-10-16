scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारJobs In Google: जिस स्टूडेंट को 16 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने रिजेक्ट किया उसे Google ने नौकरी दी

Jobs In Google: जिस स्टूडेंट को 16 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने रिजेक्ट किया उसे Google ने नौकरी दी

स्टैनली को उन 18 कॉलेजों में से 16 कॉलेजों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जहाँ उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई के लिए आवेदन किया था। सूची में एमआईटी, स्टैनफोर्ड, यूसी बर्कले और कार्नेगी मेलन जैसे शीर्ष स्तरीय संस्थान शामिल हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 16, 2023 13:43 IST
कैलिफोर्निया के हाई स्कूल स्नातक स्टैनली झोंग को Google ने नौकरी दी है
कैलिफोर्निया के हाई स्कूल स्नातक स्टैनली झोंग को Google ने नौकरी दी है

कैलिफोर्निया के हाई स्कूल स्नातक Stanley Zhong को Google ने नौकरी दी है। दरअसल स्टैनली झोंग आइवी लीग और बाकी टॉप 16 कॉलेजों में पढ़ाई करना चाहता था लेकिन सभी ने उसको रिजेक्ट कर दिया अपनी उपलब्धियों के बावजूद, स्टैनली को उन 18 कॉलेजों में से 16 कॉलेजों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जहाँ उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई के लिए आवेदन किया था।

advertisement

Also Read: TCS का Work From Home कल्चर को अलविदा !

सूची में एमआईटी, स्टैनफोर्ड, यूसी बर्कले और कार्नेगी मेलन जैसे शीर्ष स्तरीय संस्थान शामिल हैं। उन्हें केवल टेक्सास विश्वविद्यालय और मैरीलैंड विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार किया गया था। प्रारंभ में, झोंग ने टेक्सास विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम चुनने पर विचार किया, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में झोंग को Google ने नौकरी दी है।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में झोंग को Google ने नौकरी दी है
सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में झोंग को Google ने नौकरी दी है

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 16, 2023