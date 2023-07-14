India Trade Data: जून में व्यापार घाटा 20 बिलियन डॉलर हुआ
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) ने जून महीने के लिए ट्रेड डेटा जारी किया। पीआईबी के ट्वीट्स के मुताबिक सालाना आधार पर जून महीने मेंं इंपोर्ट 17.5% और एक्सपोर्ट 22% की कमी आई है।
ट्रेड डेफिसिट को लेकर थोड़ी राहत भरी खबर है। भारत का व्यापार घाटा जून में मामूली रूप से कम हुआ है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) ने जून महीने के लिए ट्रेड डेटा जारी किया। पीआईबी के ट्वीट्स के मुताबिक सालाना आधार पर जून महीने मेंं इंपोर्ट 17.5% और एक्सपोर्ट 22% की कमी आई है।
हालांकि आयात और निर्यात दोनों मोर्चों पर कमी आई है। जून में एक्सपोर्ट 22% घटकर 33 बिलियन डॉलर (YoY) हो गया है जबकि जून में इंपोर्ट 17.5% घटकर 53.1 बिलियन डॉलर (YoY) हो गया है।
