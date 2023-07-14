India Trade Data: जून में व्यापार घाटा 20 बिलियन डॉलर हुआ

scorecardresearch
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) ने जून महीने के लिए ट्रेड डेटा जारी किया। पीआईबी के ट्वीट्स के मुताबिक सालाना आधार पर जून महीने मेंं इंपोर्ट 17.5% और एक्सपोर्ट 22% की कमी आई है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 14, 2023 17:09 IST
ट्रेड डेफिसिट को लेकर थोड़ी राहत भरी खबर है। भारत का व्यापार घाटा जून में मामूली रूप से कम हुआ है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) ने जून महीने के लिए ट्रेड डेटा जारी किया। पीआईबी के ट्वीट्स के मुताबिक सालाना आधार पर जून महीने मेंं इंपोर्ट 17.5% और एक्सपोर्ट 22% की कमी आई है।

हालांकि आयात और निर्यात दोनों मोर्चों पर कमी आई है। जून में एक्सपोर्ट 22% घटकर 33 बिलियन डॉलर (YoY) हो गया है जबकि जून में इंपोर्ट 17.5% घटकर 53.1 बिलियन डॉलर (YoY) हो गया है।

( खबर को अपडेट किया जा रहा है)

