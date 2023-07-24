अगस्त 2023 में कब-कब रहेंगें बैंक बंद, आइये जानते है पूरी जानकारी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, अगस्त 2023 में भारत में बैंक का कार्यकाल 14 दिनों के लिए बंद रहेंगे। अगस्त के महीने में कई महत्वपूर्ण त्यौहार सहित कई मुख्य दिन शामिल है। रक्षा बंधन, स्वतंत्रता दिवस, तेंडोंग लो रम फात, पारसी नव वर्ष (शहंशाही), श्रीमंत शंकरदेव की तिथि, पहला ओणम, थिरुवोनम और कई त्योहार और विशेष अवसर शामिल हैं। भले ही अगस्त में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 14 दिन बंद रहेंगे, लेकिन पूरे देश में इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं सभी दिन उपलब्ध रहेंगी। अगस्त महीने मे सबसे पहले 6 अगस्त को बैंक बंद रहेगी क्योंकि उस दिन महीने का पहला रविवार है।

8 अगस्त को तेंदोंग लो रम फात (तेंदोंग लो रम फात के कारण Gangtok में बैंक बंद रहेंगे)। 12 अगस्त के दिन महीने का दूसरा शनिवार है। 13 अगस्त को महीने का दूसरा रविवार। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन लगभग सभी सरकारी और गैर-सरकारी बैंक बंद रहेंगे। 16 अगस्त पारसी नव वर्ष (बेलापुर, मुंबई और नागपुर में बैंक बंद रहेंगे)। 18 अगस्त श्रीमंत शंकरदेव की तिथि (श्रीमंत शंकरदेव की तिथि के कारण Guwahati में बैंक बंद रहेंगे)। 20 अगस्त तीसरा रविवार। 26 अगस्त महीने का चौथा शनिवार। 27 अगस्त महीने का चौथा रविवार। 28 अगस्त पहला ओणम (पहला ओणम मनाने के लिए कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे)। 29 अगस्त थिरुवोनम (थिरुवोनम मनाने के लिए कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे। 30 अगस्त को रक्षा बंधन और 31 अगस्त को श्री नारायण गुरु जयंती/पंग-लबसोल के कारण गंगटोक, देहरादून, कानपुर, कोच्चि, लखनऊ और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे)।