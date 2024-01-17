क्या आप 2024 के टॉप प्रदर्शन करने वाले एसेट क्लास की भविष्यवाणी कर सकते हैं?

साल 2023 म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि दिसंबर 2023 में इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट 50 लाख करोड़ के पार चला गया। यह म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ इंडस्ट्री के सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए गर्व का क्षण रहा। यह ध्यान देने वाली बात है कि पिछले दशक में इंडस्ट्री की ग्रोथ खासतौर पर तेज रही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के बारे में जागरूकता और साथ ही इसे अपनाने की दर कई गुना बढ़ गई है। भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम नवंबर 2013 में 8.90 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर दिसंबर 2023 के अंत में 50 लाख करोड़ रुपये के पार चला गया, जो 10 साल की अवधि में 5 गुना से अधिक ग्रोथ दर्शाता है।

भविष्य के बारे में बात करने से पहले, आइए 2023 में देखे गए कुछ रुझानों पर नजर डालें:

साल 2023 में, इंडस्ट्री को ओपन-एंड इक्विटी फंड श्रेणी (हाइब्रिड और ईएलएसएस को छोड़कर) में 1.58 लाख करोड़ रुपये का कम्युलेटिव नेट इनफ्लो (संचयी शुद्ध प्रवाह) हासिल हुआ। एक श्रेणी जो सबसे अलग थी, वह थी स्मॉल कैप, जिसे CY23 में 41,035 करोड़ रुपये का कम्युलेटिव नेट इनफ्लो हासिल हुआ। यह 2023 में इक्विटी फंड श्रेणियों में कुल इनफ्लो के कुल हिस्से का लगभग 26 फीसदी था। (सोर्स: ACE MF, AMFI)

स्मॉल कैप में भारी निवेश इस श्रेणी के शानदार प्रदर्शन के कारण हुआ। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई ने CY23 में 49.09 फीसदी रिटर्न दिया। (स्रोत: ब्लूमबर्ग). हालांकि, यह स्थिरता आने वाले सालों में कायम रहेगी या नहीं, यह समय ही बताएगा। लेकिन हिस्ट्री देखें तो पता चलता है कि टॉप प्रदर्शन करने वाली श्रेणी बारी-बारी से काम करती हैं। कोई भी एसेट क्लास यानी परिसंपत्ति वर्ग लगातार हर साल अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है। उदाहरण के लिए, CY23 में स्मॉल कैप ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया।

इसके विपरीत, CY 2022 में, सोना (गोल्ड) 11.7 फीसदी रिटर्न के साथ सभी परिसंपत्ति वर्गों में टॉप पर था, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स ने उस साल नकारात्मक -1.8% का रिटर्न दिया। स्मॉल कैप्स ने CY 2021 में 63.3 फीसदी रिटर्न के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। जिन निवेशकों ने CY 2021 के शानदार प्रदर्शन यानी 63.3 फीसदी रिटर्न को देखकर स्मॉल कैप में निवेश किया होगा, वे CY 2022 में स्मॉल कैप के प्रदर्शन से खुश नहीं होंगे, जिसने उस साल नकारात्मक रिटर्न दिया है।

ध्यान देने वाली एक और बात 2023 की पहली तिमाही से दूसरी तिमाही में स्मॉल कैप फंड श्रेणी के लिए इनफ्लो और बाजार के प्रदर्शन में तेज उछाल है (सोर्स: ACE MF, AMFI)। यह निवेशकों द्वारा प्रदर्शन का पीछा करने का एक उत्कृष्ट मामला है। हाल के प्रभावशाली फंड प्रदर्शन से प्रभावित निवेशक अवसर चूक जाने के डर से भीड़ का अनुसरण करते हैं यानी दूसरों को देखकर निवेश का निर्णय लेते हैं। यह व्यवहार हाल के रुझानों के पक्ष में दीर्घकालिक रणनीति की उपेक्षा करता है।

ऊपर दिए गए सभी डाटा एक तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि यह अनुमान लगाना कठिन है कि हर साल कौन सा परिसंपत्ति वर्ग अच्छा प्रदर्शन करेगा। इस तरह, हाल के दिनों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विशेष परिसंपत्ति वर्ग को अधिक आवंटन करने के बजाय, किसी निवेशक को इक्विटी - घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, डेट, रियल एस्टेट - भौतिक या आरईआईटी जैसे परिसंपत्ति वर्गों में अपने जोखिम प्रोफाइल और लक्ष्यों के साथ एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए। इसका प्रमाण गैरी पी. ब्रिंसन, रैंडोल्फ हूड और गिल्बर्ट एल. बीबोवर (बीएचबी) ने 1986 में अपने लोकप्रिय अध्ययन में दिया था, जिसमें कहा गया था कि परिसंपत्ति आवंटन आपके पोर्टफोलियो का प्रमुख निर्धारक (90% से अधिक) है।

इंतजार करने और यह पता लगाने की कोशिश करने के बजाय कि कौन सा परिसंपत्ति वर्ग अच्छा प्रदर्शन करेगा, सबसे अच्छी रणनीति अपने पैसे को अलग अलग फंड मैनेजमेंट शैलियों में निवेश करना है, जैसे ग्रोथ, वैल्यू, मोमेंटम स्टाइल और निवेश दर्शन। इस तरह का निवेश, बाजार के अलग अलग अवसरों का लाभ उठाकर और एकल बाजार गतिविधियों के प्रभाव को कम करके जोखिम को कम कर सकता है।

समाचारों की सुर्खियों या बाजार के शोर शराबे से प्रभावित होने की बजाय, परिसंपत्ति आवंटन फॉर्मूला को यह तय करने दें कि किस परिसंपत्ति वर्ग में आपके लिए आवंटन कितना होगा. एक बार जब आप अपना एसेट अलोकेशन सही कर लेते हैं, तब तक निवेश करते रहें जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते।

मेरी राय में, लंबी अवधि में अपनी दौलत में अच्छा खासा इजाफा करना है तो कुछ और सरल तरीकों का पालन करें:

अपनी आय पर नजर रखने वाला एक बजट बनाएं और अपने खर्चों को जरूरतों के लिए आवंटित करें। जबकि घर खरीदने, विदेश जाकर शिक्षा लेना जैसे बड़े खर्च के लिए लोन लेना जरूरी हो जाता है, लेकिन ऐसे लक्ष्य के लिए बहुत अधिक लोन लेने से आपका फाइनेंस पटरी से उतर सकता है।

कोई भी अपने करियर के शुरुआती चरण में अपनी इनकम का आनंद ले सकता है लेकिन मैं आपको बता दूं - रिटायरमेंट ही एकमात्र वित्तीय लक्ष्य है, जिसके लिए आपको पारंपरिक लोन नहीं मिलता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके रिटायरमेंट के लिए बचत और निवेश शुरू करें।

सलाह है कि अपने संसाधनों को बीमा - हेल्थ और लाइफ, बचत - इमरजेंसी फंड में कम से कम एक साल के खर्च के साथ आवंटित करें।

अपने आप में निवेश करें, नए और कई कौशल सीखें जो आपके रिटायरमेंट के दौरान भी दूसरों पर बढ़त हासिल करने के लिए इनकम का एक सेकंडरी सोर्स बनाने में आपकी सहायता कर सकते हैं।

लगातार परिवर्तन और अनिश्चितता के कारण वित्तीय बाजारों की बढ़ती जटिलता के साथ-साथ भावनात्मक होने, शॉर्ट टर्म फोकस आदि की मानवीय प्रवृत्ति के कारण, निवेशक अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए लगातार बिना निष्पक्ष हुए निर्णय नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार, एक विश्वसनीय व्यक्तिगत वित्तीय सलाहकार या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह लेना जरूरी हो जाता है, जो आपके द्वारा तय किए लक्ष्यों के लिए एक विशेष समाधान तैयार कर सकता है।

लेखक: अजीत मेनन, सीईओ, पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड

