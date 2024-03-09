BT Mindrush: टेलीकॉम के भविष्य, AI, भारत के प्रचार और नाइटहुड पर सुनील भारती मितल

scorecardresearch
हमारी गति अकल्पनीय है। आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं. मेरे उद्योग ने एक सुपर-हाईवे बनाया है। जो लोग तकनीक में अच्छे हैं, वे इस पर बहुत सारी चीजें बनाएंगे। प्रौद्योगिकी को आकार लेने में समय लगता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि मंच तैयार है। ये बस वक्त की बात है।

Ankur Tyagi
new delhi ,UPDATED: Mar 9, 2024 19:31 IST
भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील मित्तल को लगता है कि आने वाले वर्षों में चीन के मुकाबले निवेश विकल्प के रूप में भारत की स्थिति बेहतर होगी। बीटी माइंडरश में बीटी के कार्यकारी निदेशक राहुल कंवल के साथ 'लीडरशिप टॉक: विज़न को वास्तविकता में कैसे बदलें' शीर्षक से एक दिलचस्प सत्र में, मित्तल ने डिजिटल चैनलों के माध्यम से हर आर्थिक घटक को जोड़ने, सार्वभौमिक इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित किया।

टेलीकॉम के भविष्य पर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नौकरी छूटने पर
जब भी कोई तकनीक आती है, वह अवसर पैदा करती है। कुछ नौकरियाँ चली जाएंगी. पर्यटन, शिक्षा और कौशल पर जोर दिया जा रहा है। ये क्षेत्र लाखों नौकरियां पैदा करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को सक्षम बनाएगी। छोटी नौकरियाँ कम हो सकती हैं लेकिन बेहतर गुणवत्ता वाली नौकरियाँ उनकी जगह ले लेंगी।

भारत प्रचार पर
भारत बड़े पैमाने पर ऑफर करता है। फ्रैजाइल फाइव से लेकर आज हम जहां हैं, वहां तक हम फले-फूले हैं। बुनियादी ढांचे पर सरकार के जोर ने भारत के विकास रोडमैप को केवल बढ़ाया है। भारत का विशाल घरेलू बाज़ार इसे अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक लाभ देता है। आप भारत आते हैं, अपना पैमाना प्राप्त करते हैं और फिर वापस जाकर ऊंची कीमत पर बेचते हैं, यह भारत के पास एक बड़ी बढ़त है।

सैटेलाइट टेलीफोनी पर
टेलीकॉम जो कर रहा है, यह उसका अनुपूरक होगा। इसका लक्ष्य अंधेरे क्षेत्र हैं। यह महंगा नहीं होगा, यह लगभग 160-170 डॉलर प्रति एमबी प्रति माह है। यह एक उचित मूल्य वाली सेवा है, लेकिन यह सामुदायिक सेवा से अधिक है।

सर सुनील भारती मित्तल होने पर
यह वास्तव में एक बहुत ही विशेष सम्मान है। यह एक दुर्लभ सम्मान है, लगभग एक सदी से केवल मुट्ठी भर विदेशियों को ही यह सम्मान मिला है, वैश्विक स्तर पर भारत के उत्थान के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत आज क्या है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Mar 9, 2024