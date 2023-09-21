BT Education: यूके में खुलेगा IIT ऑफशोर कैंपस?

ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने कहा कि यूके सरकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के यूके में ऑफशोर कैंपस के लिए तैयार है। ब्रिटेन के कुछ विश्वविद्यालय पहले से ही ऑफशोर कैंपस स्थापित करने की संभावना तलाशने के लिए आईआईटी के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह, ब्रिटेन के विश्वविद्यालय भी भारत में अपने विदेशी परिसर स्थापित करने के इच्छुक हैं।

advertisement

यूके सरकार के अधिकारी स्टीव स्मिथ ने कहा, "निश्चित रूप से, आईआईटी द्वारा विदेशों में अपने परिसर स्थापित करने के बारे में चर्चा हुई है। हमने लंदन में भारतीय उच्चायोग से बात की है। स्मिथ ने कहा कि ब्रिटेन के कई संस्थानों ने संभावना के बारे में आईआईटी से बात की है। उन्होंने कहा कि अभी ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन रिश्ता इसी तरह विकसित हो सकता है। इस बीच, आईआईटी मद्रास तंजानिया के ज़ांज़ीबार में और आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में अपना कैंपस स्थापित कर रहा है।

स्मिथ ने कहा कि ब्रिटेन के विश्वविद्यालय तब भारत आ सकते हैं जब रेग्युलेशन का समाधान हो जाए "क्योंकि दुनिया में कहीं भी विश्वविद्यालय बिना रेग्युलेशन के नहीं चल सकता है।

(पीटीआई इनपुट के साथ)