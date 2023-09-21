BT Education: यूके में खुलेगा IIT ऑफशोर कैंपस?

scorecardresearch
स्मिथ ने कहा कि ब्रिटेन के कई संस्थानों ने संभावना के बारे में आईआईटी से बात की है। उन्होंने कहा कि अभी ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन रिश्ता इसी तरह विकसित हो सकता है। इस बीच, आईआईटी मद्रास तंजानिया के ज़ांज़ीबार में और आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में अपना कैंपस स्थापित कर रहा है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 21, 2023 20:30 IST
ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने कहा कि यूके सरकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के यूके में ऑफशोर कैंपस के लिए तैयार है। ब्रिटेन के कुछ विश्वविद्यालय पहले से ही ऑफशोर कैंपस स्थापित करने की संभावना तलाशने के लिए आईआईटी के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह, ब्रिटेन के विश्वविद्यालय भी भारत में अपने विदेशी परिसर स्थापित करने के इच्छुक हैं। 

यूके सरकार के अधिकारी स्टीव स्मिथ ने कहा, "निश्चित रूप से, आईआईटी द्वारा विदेशों में अपने परिसर स्थापित करने के बारे में चर्चा हुई है। हमने लंदन में भारतीय उच्चायोग से बात की है। स्मिथ ने कहा कि ब्रिटेन के कई संस्थानों ने संभावना के बारे में आईआईटी से बात की है। उन्होंने कहा कि अभी ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन रिश्ता इसी तरह विकसित हो सकता है। इस बीच, आईआईटी मद्रास तंजानिया के ज़ांज़ीबार में और आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में अपना कैंपस स्थापित कर रहा है।

स्मिथ ने कहा कि ब्रिटेन के विश्वविद्यालय तब भारत आ सकते हैं जब रेग्युलेशन का समाधान हो जाए "क्योंकि दुनिया में कहीं भी विश्वविद्यालय बिना रेग्युलेशन के नहीं चल सकता है।

(पीटीआई इनपुट के साथ)

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 21, 2023