ब्लॉक डील: ज़ोमैटो स्टॉक में हो सकती है आज बड़ी ब्लॉक डील

यह रिपोर्ट टाइगर ग्लोबल के इंटरनेट फंड III पीटीई द्वारा सोमवार को खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से खाद्य वितरण प्लेटफॉर्म में अपनी पूरी 1.4 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के कुछ दिनों बाद आई है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 30, 2023 10:48 IST
ब्लॉक डील: ज़ोमैटो स्टॉक में हो सकती है आज बड़ी ब्लॉक डील

ज़ोमैटो के शेयर बुधवार आज फोकस में रहेंगे। सॉफ्टबैंक विज़न फंड (एसवीएफ ग्लोबल) एक ब्लॉक डील के माध्यम से 940 करोड़ रुपये में 1.17 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचना चाह रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि SVF ग्रोथ फंड द्वारा 94 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर कुल 10 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोटक सिक्योरिटीज इस सौदे में ब्रोकर होगी।

यह रिपोर्ट टाइगर ग्लोबल के इंटरनेट फंड III पीटीई द्वारा सोमवार को खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से खाद्य वितरण प्लेटफॉर्म में अपनी पूरी 1.4 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के कुछ दिनों बाद आई है। 

जोमैटो के शेयर पिछले एक महीने में 22 फीसदी और पिछले छह महीने में 77 फीसदी चढ़े हैं। वेंचुरा सिक्योरिटीज ने 24 महीने की अवधि के लिए स्टॉक पर 156 रुपये का लक्ष्य सुझाया है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 30, 2023