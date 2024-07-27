scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारBank Holiday: अगस्त में 13 दिन बैंको में नहीं होगा काम-काज, पढ़िए बैंक अवकाश की सूची

Bank Holiday: अगस्त में 13 दिन बैंको में नहीं होगा काम-काज, पढ़िए बैंक अवकाश की सूची

अगस्त 2024 में भारतीय बैंकों के लिए कुल 13 दिनों की छुट्टियाँ निर्धारित की गई हैं। इसमें 4 रविवार और 2 शनिवार शामिल हैं, और इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों और शहरों में 7 स्थानीय छुट्टियाँ भी होंगी।

Advertisement
Adarsh Garg
Adarsh Garg
New Delhi ,UPDATED: Jul 27, 2024 18:21 IST
अगस्त 2024 में भारतीय बैंकों के लिए कुल 13 दिनों की छुट्टियाँ
अगस्त 2024 में भारतीय बैंकों के लिए कुल 13 दिनों की छुट्टियाँ

अगस्त 2024 में भारतीय बैंकों के लिए कुल 13 दिनों की छुट्टियाँ निर्धारित की गई हैं। इसमें 4 रविवार और 2 शनिवार शामिल हैं, और इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों और शहरों में 7 स्थानीय छुट्टियाँ भी होंगी। इस विस्तृत जानकारी का उद्देश्य आपको आपके बैंकिंग कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करना है, ताकि आप किसी भी असुविधा से बच सकें।

advertisement

महत्वपूर्ण छुट्टियाँ

15 अगस्त - स्वतंत्रता दिवस
स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश में बैंकों की छुट्टी रहेगी। यह एक प्रमुख राष्ट्रीय अवकाश है, और इस दिन बैंकों की सभी शाखाएँ बंद रहेंगी। ग्राहकों को अपनी बैंकिंग गतिविधियों को इस दिन के आसपास व्यवस्थित करने की सलाह दी जाती है।

26 अगस्त - जन्माष्टमी 
जन्माष्टमी के अवसर पर भी अधिकांश राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। यह धार्मिक त्योहार देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक रूप से मनाया जाता है, और इस दिन बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध नहीं होंगी। इसके अलावा, अगस्त के दौरान विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में स्थानीय अवकाश के कारण भी बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने स्थानीय बैंक से संपर्क करना महत्वपूर्ण है।

Also Read: Stock Market: Sensex-Nifty की रिकॉर्ड ऊंचाई, पढ़िए बाज़ार की चाल !

अगस्त 2024

ऑनलाइन बैंकिंग: सुविधाजनक विकल्प

बैंकों की छुट्टियों के बावजूद, ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम सेवाओं के माध्यम से आप अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इन सेवाओं का उपयोग करके आप आसानी से पैसे का लेनदेन, बिल भुगतान, फंड ट्रांसफर, और अन्य बैंकिंग कार्य कर सकते हैं। यह सुविधा आपको छुट्टियों के दौरान भी आपके वित्तीय कार्यों को सुगम बनाए रखने में सहायक होगी।

Also Watch: क्रेडिट कार्ड का खर्च कम करने के 5 अचूक उपाय?

शेयर बाजार की छुट्टियाँ

अगस्त 2024 में शेयर बाजार भी कुल 9 दिन बंद रहेगा। इसमें 8 दिन सप्ताहांत (शनिवार और रविवार) शामिल हैं, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर भी शेयर बाजार की छुट्टी रहेगी। यह जानकारी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वे अपनी निवेश योजनाओं और लेन-देन की समय-सारणी को सही से मैनेज कर सकें। इन छुट्टियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके आप अपनी बैंकिंग और निवेश योजनाओं को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। अपनी वित्तीय गतिविधियों की योजना पहले से बनाकर, आप छुट्टियों के दौरान किसी भी तरह की असुविधा से बच सकते हैं और अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं को सुचारू रूप से पूरा कर सकते हैं।

advertisement
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 27, 2024