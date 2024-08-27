9 सितंबर को iPhone 16 सीरीज के लॉन्च से पहले Apple ने केवन पारेख को नया CFO बनाया

एप्पल ने घोषणा की है कि लंबे समय से कंपनी में काम कर रहे केवन पारेख 1 जनवरी 2025 को कंपनी के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) बनेंगे। वे लुका माएस्त्री की जगह लेंगे। माएस्त्री एप्पल में ही रहेंगे, लेकिन एक अलग भूमिका में। केवन पारेख ने एप्पल में दस साल से ज़्यादा समय तक काम किया है।

सीईओ टिम कुक को रिपोर्ट करना जारी

एप्पल में शामिल होने से पहले पारेख ने थॉमसन रॉयटर्स और जनरल मोटर्स में महत्वपूर्ण पद संभाले थे। भले ही माएस्ट्री सीएफओ के पद से हट रहे हैं, लेकिन वे अभी भी एप्पल की उन टीमों का नेतृत्व करेंगे जो सूचना प्रणाली, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और रियल एस्टेट को संभालती हैं। वे सीधे सीईओ टिम कुक को रिपोर्ट करना जारी रखेंगे।

Apple के वित्तीय नतीजे

हाल ही में, Apple के वित्तीय नतीजे मिले-जुले रहे हैं। तीसरी तिमाही में iPhone की बिक्री उम्मीद से बेहतर रही, लेकिन चीन में कंपनी का कुल कारोबार उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। Apple को उम्मीद है कि जून में डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में घोषित किए गए नए AI फीचर भविष्य में बिक्री को बढ़ावा देंगे। Apple ने नए iPhone 16 सीरीज़ की लॉन्च तिथि की भी घोषणा की, जो 9 सितंबर को लॉन्च होगी। कंपनी चार नए iPhone लॉन्च करेगी: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max