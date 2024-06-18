Adani Ports निचले स्तर से 107% बढ़ा, आगे कहां तक जाएगा ये स्टॉक?

अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकनॉमिक जोन के शेयरों ने एक साल में अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से 107% की रिकवरी की है। अदानी पोर्ट्स के शेयर 23 जून, 2023 को अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 702.85 रुपये पर आ गए। मल्टीबैगर अदानी ग्रुप के शेयर ने 3 जून, 2024 को 1,607.95 रुपये के रिकॉर्ड हाई को छुआ। हालांकि, तब से शेयर ऑल टाइम हाई से 10% नीचे है। अदानी पोर्ट्स के शेयर एक साल में 93.66% और दो साल में 116% चढ़े हैं। पिछले पांच साल में शेयर में 244% की तेजी आई है। मौजूदा सत्र में मंगलवार को अदानी पोर्ट्स के शेयर 1.11% बढ़कर 1446.20 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। अडानी पोर्ट्स का स्टॉक न तो ओवरबॉट जोन में और न ही ओवरसोल्ड जोन में कारोबार कर रहा है, जैसा कि इसका सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 55 दर्शाता है।

BSE पर लार्ज कैप स्टॉक 1457.65 रुपये पर खुला

BSE पर फर्म का मार्केट कैप बढ़कर 3.12 लाख करोड़ रुपये हो गया। बीएसई पर फर्म के कुल 1.74 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 25.39 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। बीएसई पर लार्ज कैप स्टॉक 1457.65 रुपये पर खुला।

अदानी पोर्ट्स का शेयर

अदानी पोर्ट्स के शेयर का एक साल का बीटा 1.8 है, जो इस अवधि के दौरान बहुत अधिक अस्थिरता दर्शाता है। अदानी पोर्ट्स के शेयर 5 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहे हैं।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज को उम्मीद है कि अदानी ग्रुप के शेयर का प्रदर्शन लंबे समय तक जारी रहेगा। इसने शेयर को 1,650 रुपये का उचित मूल्य दिया है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा, "साल की शुरुआत में बाजार की कमजोरी के बावजूद, अडानी पोर्ट्स का शेयर FYTD24 में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। मार्जिन में बढ़ोतरी के साथ ऐसा बेहतर प्रदर्शन लंबे समय तक जारी रह सकता है। अनिवार्य रूप से, ADSEZ अपनी मौजूदा क्षमता से 5-6 गुना क्षमता बैंक पर बैठा है, जबकि प्रमुख प्रतिस्पर्धियों को मौजूदा क्षमता से 2 गुना आगे बढ़ने के लिए उच्च पूंजी लागत पर संपत्ति जोड़नी होगी। ADSEZ ने मौजूदा गैर-प्रमुख रियायतों में से अधिकांश को खरीदा है (और इस तरह से बाहर निकाल लिया है) जहां महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि हो सकती है। हम अनुमानों को 5% और FV को 1,650 रुपये (1,550 रुपये से) तक बढ़ाते हैं। मुख्य अपसाइड जोखिम लॉजिस्टिक्स/पोर्ट में हाल ही में/वृद्धिशील निवेश से मूल्य सृजन हैं।"

स्टॉक्सबॉक्स के डेरिवेटिव्स

Stoxbox Derivatives और तकनीकी विश्लेषक अवधूत बागकर ने कहा, "इस शेयर में चालू वर्ष में अब तक 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है और यह किसी भी बिकवाली के खिलाफ़ लचीला बना हुआ है। मूल्य कार्रवाई को 1500 रुपये के निशान से ऊपर आक्रामक गति का प्रदर्शन करना चाहिए ताकि नए सिरे से या अगले चरण की ओर बढ़ सकें। तब तक, 1300 रुपये का तत्काल समर्थन, उसके बाद 1100 रुपये पर महत्वपूर्ण समर्थन, मजबूती के स्तर के रूप में पर्याप्त होना चाहिए। इन प्रमुख समर्थनों के आसपास कोई भी कमजोरी दीर्घकालिक दृष्टिकोण से संचय का एहसास करा सकती है। 1500 रुपये से अधिक का ब्रेकआउट 1700 रुपये तक की तीव्र रैली की ओर ले जाएगा।"

एंजेल वन में वरिष्ठ शोध विश्लेषक

एंजेल वन में वरिष्ठ शोध विश्लेषक, तकनीकी एवं डेरिवेटिव्स ओशो कृष्णन ने कहा, "अडानी पोर्ट्स में मजबूत गिरावट देखी गई है, जिससे यह अपने समेकन क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल, 1,150 रुपये के स्तर पर गिरावट की संभावना है और इसके टूटने से चार्ट पैटर्न में व्यवधान आ सकता है। उच्च स्तर पर, 1,450-1,500 रुपये निकट अवधि में लचीलापन प्रदर्शित करते हैं।"