HFCL Stock News Today; इस स्टॉक में तूफानी तेज़ क्यों हैं, और कितना भागेगा ये स्टॉक?

आज हम एक ऐसे स्टॉक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें तेजी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कोरोना संकट के दौरान, 20 मार्च 2020 को ये स्टॉक ₹9 के निचले स्तर पर पहुंच चुका था। लेकिन मौजूदा वक्त में ये स्टॉक 127 रुपए पर पहुंच गया है। यानि 9 रुपए के हिसाब देखें तो कई गुना ये रिटर्न दे चुका है। हम यहां बात कर रहे हैं Himachal Futuristic Communications Limited यानि HFCL की। सबसे पहले तो इस चार्ट देखिए अनचार्टेड टराटरी में पहुंच गया है। इसने अपना अब तक ऑल टाइम हाई लगा दिया है जो करीब 129 रुपए है। जबकि इसका पुराना हाई 116 रुपए था। अगर आप वॉल्यूम-वॉल्यूम की ही बात कर लें तो शुक्रवार को 10 करोड़ शेयरों का ट्रांजैक्शन हुआ था जबकि उससे एक दिन पहले करीब 4 से 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। एवरेज वॉल्यूम से 10 गुना ज्यादा है। एक्सपर्ट की मानें तो हायर टॉप का फॉरमेशन बना दिया है।

पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक करीब 28% भाग चुका

पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक करीब 28% भाग चुका है। लगातार 9 दिनों से स्टॉक में तेजी बनी हुई है। 6 महीने में 60% रिटर्न दे चुका है। वहीं एक साल में लगभग इस स्टॉक ने पैसा डबल किया है। अब यहां दो सबसे जरूरी सवाल हैं कि इस स्टॉक में तेजी क्यों है और आगे को लेकर नजरिया क्या है? क्या ये तेजी बरकरार रहने वाली है?

HFCL के बिजनेस मॉडल

तो सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल को जानते हैं। HFCL के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। ये कंपनी telcos, defence और railways के लिए हाई स्पीड data transmission के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल नेटवर्क ऑफर करती है। ये कंपनी individuals, enterprises और governments के लिए communication-network solutions मुहैया कराती है। HFCL Optic Fiber Cable, Optical Fiber, हाई एड टेलिकॉम एक्विपमेंट की सप्लाई और मैन्युफक्चरिंग के साथ ही सिस्टम इंटिग्रेशन के डायवर्स टेलिकॉम बिजनेस से जुड़ी है। इसके प्रोडक्ट्स को देखें तो Optical Fiber Cables, WiFi Access Points, Routers, Managed Switches, Antennas, Network Management Solution, 5G Product Portfolio की मैन्युफैक्चरिंग करती है। वहीं Defence स्पेस में देखें तो राइफल्स के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, ग्राउंड सर्विलांस रडार, नाइट विजन डिवाइसेज के लिए भी काम करती है। जिसमें Electronic Fuzes, Electro Optic, High Capacity Radio Relay, Ground Surveillance Radar की मैन्युफैक्टरिंग करती है। हालांकि इस कंपनी ने रेलवेज पर फोकस थोड़ा कम किया है, क्योंकि प्रोजेक्ट को पूरा करने में थोड़ा समय लग रहा है।

अब स्टॉक में हाल फिलहाल की तेजी क्यों

अब स्टॉक में हाल फिलहाल की तेजी क्यों आ रही है। इसके पीछे की वजह है काफी इंट्रस्टिंग है। दरअसल ये कंपनी पिछले 10 सालों से यूरोप की लिडिंग टेलीकॉम बिजनेस और Internet Service Provider कंपनी के साथ बिजनेस कर रही है। 14 जून, 2024 को यूरोपीयन यूनियन के जरिए लिए गए फैसले को देखें तो HFCL ने कहा है कि HFCL एकमात्र भारतीय कंपनी है जो यूरोपीय बाजारों में OFC की डंपिंग में शामिल नहीं है, जबकि यूरोपीय यूनियन के जरिए जारी बयान में अन्य सभी भारतीय ऑप्टिकल फाइबर केबल निर्माताओं पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी निर्धारित की गई है। किया गया है। इस हिसाब से देखें तो HFCL को यूरोपीयन यूनियन के जरिए एंटी-डंपिंग ड्यूटी से छूट मिलने वाली एकमात्र भारतीय ऑप्टिकल फाइबर केबल निर्माता कंपनी बन गई है। जाहिर इसी बात से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है।

कंपनी को 141-crore order BSNL से भी मिला

अगर आप इसकी ऑर्डर बुक देखें तो ये करीब 7,700 करोड़ के आसपास है। कुछ वक्त पहले ही कंपनी को 141-crore order BSNL से भी मिला है। इसका मार्केट कैप करीब 18,000 करोड़ का है। इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को देखें तो नेट प्रॉफिट साल दर साल के हिसाब से देखें तो 53.24% बढ़ोतरी हुई है। वहीं सेल्स में 7.46% की गिरावट आई है। कंपनी पर करीब 991 करोड़ का कर्ज है।

क्या ये तेजी आगे भी बरकरार रहेगी?

अब यहां सवाल उठता है क्या ये तेजी आगे भी बरकरार रहेगी? तो इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने बात की मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से। उनका कहना है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के हिसाब से 134 से 140 रुपए तक जा सकता है। यहां वॉलयूम बहुत अच्छा दिख रहा है। मौजूदा भाव से 4 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो Promoters की हिस्सेदारी करीब 37% है। वहीं FIIs की होल्डिंग 7.66% और DIIs की 5.68% हिस्सेदारी है।