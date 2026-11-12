IndiGo से Air India तक एयरलाइंस क्यों घटा रही हैं सीटें? दिवाली के सीजन में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

दिवाली और शादियों के सीजन में आमतौर पर हवाई सफर करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। इसी वजह से अक्टूबर से दिसंबर का समय एयरलाइंस कंपनियों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo ने नवंबर में अपनी उड़ानों की कुल सीटों की संख्या में बड़ी कटौती की है। दूसरी एयरलाइंस कंपनियां भी अपनी क्षमता घटा रही हैं।

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IndiGo ने नवंबर में घटाईं 3 लाख सीटें

एविएशन एनालिटिक्स कंपनी OAG के आंकड़ों के मुताबिक, IndiGo ने नवंबर 2026 में अपनी कुल क्षमता घटाकर 1.28 करोड़ सीटें कर दी हैं। अक्टूबर में यह आंकड़ा 1.31 करोड़ सीटों का था। यानी कंपनी ने सिर्फ एक महीने में करीब 3 लाख सीटें कम कर दी हैं।

इससे पहले अगस्त 2026 में IndiGo की क्षमता 1.17 करोड़ सीटें और सितंबर में 1.13 करोड़ सीटें थी। आमतौर पर त्योहारी सीजन में एयरलाइंस अपनी क्षमता बढ़ाती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है।

आखिर क्यों सीटें घटा रही हैं एयरलाइंस?

एयरलाइंस कंपनियों के मुताबिक, विमान ईंधन की ऊंची कीमतों और दुनिया में जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं की वजह से उनका खर्च बढ़ गया है। इसी कारण कंपनियां उड़ानों की क्षमता कम करने और हवाई किराया बढ़ाने पर मजबूर हैं।

नवंबर 2025 के मुकाबले इस साल एयरलाइंस की कुल सीट क्षमता में 2.5% की गिरावट आई है। घरेलू उड़ानों की क्षमता 3.3% और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की क्षमता 0.8% घटी है।

हालांकि, IndiGo के CEO विली वॉल्श ने तीसरी तिमाही को लेकर सकारात्मक उम्मीद जताई है। उनके मुताबिक, दूसरी तिमाही में कंपनी की क्षमता 1% घटी थी, लेकिन आगे की बुकिंग को देखते हुए तीसरी तिमाही बेहतर रहने की उम्मीद है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

Air India और SpiceJet का क्या हाल?

नवंबर में Air India की क्षमता 33 लाख सीटें है, जो अक्टूबर के बराबर है। हालांकि, पिछले साल नवंबर के मुकाबले इसमें 12.8% यानी 4.83 लाख सीटों की कमी आई है।

Air India Express की क्षमता 27 लाख सीटें है, जो सालाना आधार पर 1.1% कम है। वहीं, SpiceJet ने सबसे ज्यादा 28.8% की कटौती की है। इसकी करीब 2.5 लाख सीटें कम हुई हैं।

दूसरी तरफ Akasa Air ने अपनी क्षमता 31.9%, Emirates ने 1.3% और Singapore Airlines ने 2.1% बढ़ाई है।

दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी असर

सीटों में कटौती का असर बड़े एयरपोर्ट पर भी दिखाई दे रहा है। नवंबर में दिल्ली एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानों की क्षमता 29 लाख सीटें रही, जो पिछले साल से 3% कम है।

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वहीं, मुंबई एयरपोर्ट पर 18.5 लाख और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 18.4 लाख सीटें हैं। दोनों एयरपोर्ट की क्षमता में सालाना आधार पर 1% की गिरावट दर्ज की गई है।