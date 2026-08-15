scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsबिजनेस न्यूजIndependence Day 2026: प्रधानमंत्री ने की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा, गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को मिलेगी राहत

Independence Day 2026: प्रधानमंत्री ने की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा, गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को मिलेगी राहत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोचिंग का खर्च गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर बोझ बन रहा है। इसके साथ ही अगले एक साल में एक करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देने की भी बात कही गई।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 15, 2026 13:17 IST

In Short

  • प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी
  • अगले एक साल में एक करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य
  • युवाओं को विकसित भारत की विकास यात्रा का सबसे बड़ा लाभार्थी और योगदानकर्ता बताया गया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए कोचिंग क्लास का बढ़ता खर्च आर्थिक बोझ बन गया है। इसी को देखते हुए अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की बात कही गई।

advertisement

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होगी आसान

लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्राइवेट कोचिंग पर बढ़ती निर्भरता गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर आर्थिक बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी।

इस पहल के जरिए युवाओं को महंगी प्राइवेट कोचिंग के खर्च के बिना परीक्षा की तैयारी का मौका मिलेगा। इससे उन छात्रों को भी मदद मिल सकती है, जहां विशेष कोचिंग की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कोचिंग के साथ पढ़ाई की सामग्री, आने-जाने और रहने का खर्च भी शामिल होता है। ऐसे में मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग के जरिए इन खर्चों का बोझ कम करने पर जोर दिया गया है।

युवाओं पर रहेगा खास फोकस

प्रधानमंत्री ने इस पहल को देश की विकास यात्रा में युवाओं की बड़ी भूमिका से जोड़ा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को तेजी से आगे बढ़ाने में देश के युवा सबसे बड़े लाभार्थी और सबसे बड़ी ताकत होंगे।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य युवाओं की आकांक्षाओं से जुड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने युवाओं को देश की विकास यात्रा के केंद्र में रखने की बात कही।

एक करोड़ युवाओं को मिलेगी एआई ट्रेनिंग

मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा के साथ प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए एक और बड़ी पहल का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले एक साल में एक करोड़ युवाओं को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह रोबोटिक्स, एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस और डेटा सेंटर का दौर है। उभरती तकनीकें नई चुनौतियां सामने ला रही हैं और भारत को इनोवेशन का ग्लोबल हब बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा।

विकसित भारत के लक्ष्य से जुड़ी पहल

प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि देश ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है और भारत के युवा इसके सबसे बड़े लाभार्थियों और योगदानकर्ताओं में शामिल होंगे।

advertisement

उन्होंने कहा कि 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जाएगा और इसके लिए देशवासियों को पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना होगा।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 15, 2026