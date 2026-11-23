देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है. इसके तहत नई टेक्नोलॉजी और जरूरी कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियों को भी फायदा मिल सकता है. सरकार की इस तैयारी से किन सेक्टर्स को फायदा हो सकता है और अब तक PLI स्कीम का प्रदर्शन कैसा रहा है? आइए जानते हैं.

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नई स्कीम नहीं, पुरानी स्कीम का बढ़ सकता है दायरा

बिजनेस टुडे को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार नई PLI स्कीम लाने के बजाय पहले से चल रही स्कीमों का दायरा बढ़ाने पर चर्चा कर रही है. इसके तहत ज्यादा प्रोडक्ट्स को शामिल किया जा सकता है. खासकर उन जरूरी कंपोनेंट्स और नई टेक्नोलॉजी पर फोकस है, जिनके लिए भारत अभी दूसरे देशों से इंपोर्ट पर निर्भर है.

AI और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर नजर

सरकार की चर्चा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), एडवांस्ड मटीरियल्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे नए सेक्टर शामिल हैं. फिलहाल AI के लिए अलग PLI स्कीम नहीं है. हालांकि, IT Hardware के लिए मौजूदा PLI 2.0 स्कीम में लैपटॉप और टैबलेट के साथ सर्वर भी शामिल हैं.

क्या सरकार बढ़ाएगी बजट?

सूत्रों के मुताबिक, PLI स्कीम के लिए अतिरिक्त फंड देने पर भी चर्चा हो रही है. हालांकि, इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने कुछ सेक्टर्स की मौजूदा स्कीमों में और प्रोडक्ट्स शामिल करने की मांग की है. फिलहाल इस विस्तार को लेकर कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है.

अब तक PLI स्कीम से कितना फायदा हुआ?

नवंबर 2026 में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में कुल 14 PLI स्कीमें चल रही हैं. इनके लिए सरकार ने 1.91 लाख करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

मार्च 2026 तक इन स्कीमों के तहत 2.40 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया. इससे 22.66 लाख करोड़ रुपये का प्रोडक्शन हुआ, जबकि कुल एक्सपोर्ट 15.2 लाख करोड़ रुपये रहा.

रोजगार के मामले में कैसा रहा प्रदर्शन?

PLI स्कीमों से अब तक 8.49 लाख रोजगार पैदा हुए हैं. इसके अलावा तीन सेक्टर्स में 5.66 लाख इनडायरेक्ट नौकरियां भी मिली हैं.

नीति आयोग के मुताबिक, पूरे कार्यकाल के लक्ष्य के मुकाबले निवेश 76%, प्रोडक्शन 64% और रोजगार 28% तक पहुंचा है. करीब 70% टारगेटेड सेगमेंट सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. हालांकि, अलग-अलग सेक्टर्स का प्रदर्शन एक जैसा नहीं रहा है.

रिपोर्ट में घरेलू वैल्यू एडिशन बढ़ाने और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के साथ डिमांड बढ़ाने वाले कदम उठाने की जरूरत भी बताई गई है.

इंडस्ट्री ने सरकार से क्या मांगा?

इंडस्ट्री संगठन FICCI ने एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी कंपोनेंट्स के लिए 12,000 करोड़ रुपये की अलग स्कीम की मांग की है.

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वहीं, ASSOCHAM ने रोबोटिक्स, ऑटोमेशन इक्विपमेंट, सेंसर और प्रिसिजन कंपोनेंट्स को भी इंसेंटिव के दायरे में लाने का सुझाव दिया है. अब देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या फैसला लेती है और PLI स्कीम का दायरा कितना बढ़ाती है.