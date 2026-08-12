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Newsबिजनेस न्यूजOracle में फिर हो सकती है छंटनी! मैनेजर्स से कंपनी ने मांगे संभावित कर्मचारियों की लिस्ट

Oracle में फिर हो सकती है छंटनी! मैनेजर्स से कंपनी ने मांगे संभावित कर्मचारियों की लिस्ट

Oracle में एक बार फिर छंटनी की आशंका बढ़ गई है। मार्च 2026 तक 21,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी जाने के बाद अब सितंबर से पहले नया दौर शुरू हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैनेजर्स से संभावित प्रभावित कर्मचारियों की लिस्ट मांगी गई है। जानें क्यों बढ़ रही छंटनी की चिंता।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 12, 2026 16:00 IST

In Short

  • Oracle मार्च 2026 के आखिर तक दुनियाभर में 21,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी है।
  • रिपोर्ट के मुताबिक 1 सितंबर से पहले कंपनी में छंटनी का एक और दौर शुरू हो सकता है।
  • AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते खर्च के बीच Oracle लागत कम करने पर फोकस कर रही है।

Oracle Layoffs: दुनिया की बड़ी आईटी कंपनियों में शामिल Oracle में एक और दौर की छंटनी की आशंका बढ़ गई है। मार्च 2026 के आखिर तक कंपनी दुनियाभर में 21,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी है। अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 1 सितंबर से शुरू होने वाली दूसरी वित्तीय तिमाही से पहले कंपनी फिर कर्मचारियों की संख्या घटा सकती है।

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रिपोर्ट के मुताबिक इस नए दौर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में प्रभावित कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी जा सकती है।

मैनेजर्स से मांगी गई कर्मचारियों की लिस्ट

बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया है कि Oracle के मैनेजर्स से उन कर्मचारियों की लिस्ट देने को कहा गया है जिन पर अगले दौर की छंटनी का असर पड़ सकता है।

कुछ टीमों में डबल डिजिट प्रतिशत तक कटौती होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि कुल कितने कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है।

Oracle में अब करीब 1.41 लाख कर्मचारी

रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 13 प्रतिशत कर्मचारियों की कटौती के बाद Oracle के पास दुनियाभर में करीब 1,41,000 कर्मचारी बचे हैं।

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अगर नया दौर भी आता है तो आने वाले हफ्तों में यह संख्या और कम हो सकती है। फिलहाल कंपनी ने इस संभावित छंटनी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

AI और Cloud पर भारी खर्च

Oracle की बढ़ती लागत को इस छंटनी की बड़ी वजह माना जा रहा है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में करीब 55.7 बिलियन डॉलर खर्च किए। इसका बड़ा हिस्सा AI और Cloud Infrastructure को बढ़ाने से जुड़ा था।

इसके साथ ही Oracle ने वित्त वर्ष 2026 में कर्ज और इक्विटी के जरिए कुल करीब 43 बिलियन डॉलर जुटाए।

Restructuring पर भी बड़ा खर्च

कंपनी को अपने Restructuring Plan पर भी बड़ी रकम खर्च करनी पड़ी है। हालिया कंपनी फाइलिंग के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में Severance और दूसरे Restructuring से जुड़े खर्च पर 1.84 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किया गया।

ऐसे में कंपनी लागत कम करने के लिए Workforce Reduction जैसे कदम उठा रही है।

Oracle ने अभी नहीं की पुष्टि

आने वाली छंटनी को लेकर Oracle ने अब तक आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। हालांकि रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नया दौर जल्द शुरू हो सकता है।

Oracle अकेली टेक कंपनी नहीं है जो AI Adoption Automation और Cost Cutting के बीच कर्मचारियों की संख्या घटा रही है। Meta Amazon Google Cloud और Microsoft जैसी कंपनियां भी इसी तरह के कदम उठा चुकी हैं।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 12, 2026