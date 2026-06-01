Mumbai Real Estate: मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट इस समय रफ्तार में दौड़ रहा है, जिसे देखकर साफ नजर आ रहा है कि लोगों के लिए अपना घर खरीदने का सपना आज भी पहली प्रायोरिटी बनी हुई है। मई 2026 में मुंबई ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के मामले में 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

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सिर्फ एक महीने में शहर में 12,315 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। यह मई 2025 के मुकाबले करीब 7% ज्यादा है। लोग अब बड़ी संख्या में मुंबई में घर खरीदने और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार को सिर्फ स्टांप ड्यूटी से ₹1,051 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू मिला।

बजट-फ्रेंडली प्रॉपर्टी की बढ़ती मांग

दिलचस्प बात यह है कि रजिस्ट्रेशन की संख्या तो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, लेकिन स्टांप ड्यूटी कलेक्शन में पिछले साल के मुकाबले करीब 1% की हल्की गिरावट दर्ज हुई। जानकार मानते हैं कि इसकी वजह यह हो सकती है कि इस बार तुलनात्मक रूप से कम कीमत वाली या अलग कैटेगरी की प्रॉपर्टी डील्स ज्यादा हुईं।

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हालांकि, अप्रैल 2026 की तुलना में बाजार में थोड़ी सुस्ती जरूर दिखी। अप्रैल के मुकाबले मई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करीब 14% कम रहे और राजस्व में भी लगभग 9% की गिरावट आई। लेकिन एक्सपर्ट्स इसे सामान्य मौसमी बदलाव मान रहे हैं।

बिजनेस टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी Knight Frank India के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बैजल ने कहा कि मुंबई का हाउसिंग मार्केट लगातार मजबूती दिखा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में हो रहे रजिस्ट्रेशन यह बताते हैं कि लोगों का भरोसा अभी भी मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट पर बना हुआ है।

उन्होंने कहा कि स्टांप ड्यूटी में हल्की गिरावट यह संकेत देती है कि प्रॉपर्टी की कीमतों में कुछ सामान्य बदलाव आए हैं, लेकिन बाजार की बुनियाद अभी भी मजबूत है। बेहतर कीमतें, स्थिर मांग और घर खरीदने की बढ़ती प्रायोरिटी बाजार को लगातार सपोर्ट कर रही है।

10 साल में तीन गुना बड़ा हुआ रियल एस्टेट मार्केट

अगर पुराने आंकड़ों से तुलना करें तो मुंबई रियल एस्टेट की यह उड़ान और भी बड़ी लगती है। महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन और स्टांप विभाग के मुताबिक, करीब 10 साल पहले मई महीने में सिर्फ 5,000 से 6,000 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुआ करते थे। उस समय सरकार को मिलने वाला राजस्व भी आज के मुकाबले लगभग एक-तिहाई ही था।

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पिछले एक दशक में मुंबई का प्रॉपर्टी बाजार सिर्फ बड़ा नहीं हुआ, बल्कि लोगों की कमाई, इन्वेस्ट की सोच और घर खरीदने की प्रायोरिटी भी काफी बदल चुकी है।